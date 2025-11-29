Do pucnjave je došlo u jednom tržnom centru u Kaliforniji kada su ranjene dve osobe, a policija je hitno evakuisala zgradu.
"CRNI PETAK"
PUCNJAVA U TRŽNOM CENTRU NA "CRNI PETAK", IMA RANJENIH! Policija HITNO evakuisala zgradu! Zastrašujuća scena u Kaliforniji (VIDEO)
Policija je u Kalifornijievakuisala u petak tržni centar tokom jednog od najprometnijih dana u godini "crnog petka", nakon što su dve osobe zadobile prostrelne rane. Policijska uprava San Hozea saopštila je na platformi Iks da je pucnjava bila izolovani incident.
Policajci su evakuisali i pretražili tržni centar "Voli fer" u Santa Klari kako bi potvrdili da ne preti opasnost po javnu bezbednost. Ranjeni su prevezeni u bolnicu, navela je policija.
San Hoze i Santa Klara su komšijski gradovi, koji se nalaze na 80 kilometara južno od San Franciska.
Dan posle Dana zahvalnosti, poznat u šoping industriji kao "Crni petak", označava zvanični početak praznične kupovine u SAD i predstavlja najprometniji šoping dan u godini.
