Policija je u Kalifornijievakuisala u petak tržni centar tokom jednog od najprometnijih dana u godini "crnog petka", nakon što su dve osobe zadobile prostrelne rane. Policijska uprava San Hozea saopštila je na platformi Iks da je pucnjava bila izolovani incident.

Policajci su evakuisali i pretražili tržni centar "Voli fer" u Santa Klari kako bi potvrdili da ne preti opasnost po javnu bezbednost. Ranjeni su prevezeni u bolnicu, navela je policija.

San Hoze i Santa Klara su komšijski gradovi, koji se nalaze na 80 kilometara južno od San Franciska.

Dan posle Dana zahvalnosti, poznat u šoping industriji kao "Crni petak", označava zvanični početak praznične kupovine u SAD i predstavlja najprometniji šoping dan u godini.

(Kurir.rs/AP/Preneo: V.M.)

