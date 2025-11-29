Slušaj vest

Ruska vojna pobeda u Ukrajini koštala bi Evropudvostruko više nego ukrajinska pobeda, prema novoj studiji koju su sproveli Corisk i Norveški institut za međunarodne odnose, objavljenoj 25. novembra.

Studija je predstavila dva vojna i ekonomska scenarija za aktuelni rat u Ukrajini i ukazala na izbor pred Evropom dok Sjedinjene Države guraju mirovni plan koji bi mogao biti nepovoljan za Ukrajinu i Evropu u celini.

Prvi scenario - Ruska delimična pobeda i njene posledice

U prvom scenariju, ruske snage bi nastavile postepeno napredovanje ka zapadu, prema reci Dnjepar. Kao rezultat vojnih uspeha, Kremlj bi prinudio Ukrajinu da prihvati mirovno rešenje u korist Moskve.

Prema studiji, takav ishod bi predstavljao rusku delimičnu pobedu, čime bi Moskva osnažila uticaj na političku i ekonomsku orijentaciju Ukrajine, uključujući pitanje članstva u EU i NATO.

Studija upozorava da bi Ukrajina mogla da izgubi polovinu teritorije, da se suoči s dugoročnom političkom destabilizacijom i opasnošću od demokratskog nazadovanja, pa čak i propasti države.

Još 6 do 11 miliona Ukrajinaca moglo bi da pobegne na zapad Evrope, što bi generisalo troškove od 524 do 952 milijarde evra u roku od četiri godine.

Dodatna izdvajanja za jačanje istočnog krila NATO-a povećala bi ukupne evropske troškove po ovom scenariju na 1,2 - 1,6 biliona evra.

Nakon postizanja sporazuma, Rusija bi mogla da preusmeri vojne resurse ka Moldaviji, Baltiku ili nordijskim zemljama. Evropa bi morala ubrzano da ojača odbranu na Baltiku i Arktiku, istovremeno se suočavajući s rastućim političkim tenzijama i migracionim pritiskom.

Drugi scenario - Ukrajinska pobeda kao povoljnija opcija

Drugi scenario - ukrajinska pobeda - bio bi znatno manje skup za Evropu, navodi se u istraživanju. Uz adekvatnu podršku, Ukrajina bi mogla da obnovi snažnu borbenu moć, nalik onoj tokom uspešnih kontraofanziva 2022. godine i da počne da oslobađa okupirane teritorije.

U ovom scenariju, ukrajinski uspeh na frontu naterao bi Rusiju na mirovne pregovore koji bi zaštitili vitalne interese Kijeva.

Za pobedu, Ukrajini bi bila potrebna brza i masovna isporuka naoružanja, uključujući: 1.500 - 2.500 tenkova, 2.000 - 3.000 artiljerijskih sistema, do 8 miliona dronova svih vrsta!

Sistemi protivvazdušne odbrane i strateške rakete

Ukoliko bi ove kapacitete dobila, Ukrajina bi mogla da zaustavi rusko napredovanje, povrati ključna područja i obnovi uslove za političku stabilizaciju i ekonomski oporavak. Ukrajinska delimična pobeda ubrzala bi evropske integracije, podstakla povratak izbeglica i smanjila rizik premija za investitore.

Procena evropskog troška u ovom scenariju - uključujući vojnu pomoć, industrijsku podršku i smanjene izbegličkih obaveza iznosi 522 - 838 milijardi evra, što je otprilike polovina iznosa u slučaju ruske pobede.

Takođe, zaplena zamrznute ruske imovine mogla bi da umanji troškove Evrope za dodatnih 50%.

Evropa će nositi glavni teret pomoći

U oba scenarija predviđa se da će Evropa snositi najveći deo troškova podrške Ukrajini, jer se procenjuje da će SAD postepeno smanjivati pomoć Ukrajini i evropskoj bezbednosnoj politici.

Rezultati studije dolaze u trenutku kada je pritisak za obezbeđivanje novih sredstava za Ukrajinu veći nego ikada, jer će se ukrajinske finansije iscrpeti do sredine 2026. godine.

Plan evropskih reparacija i politička borba u EU

U okviru šeme "kredita iz reparacija", koju predvodi predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen, oko 140 milijardi evra iz zamrznutih rezervi ruske centralne banke bilo bi pozajmljeno Ukrajini.