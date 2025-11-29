Slušaj vest

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski razmatra Pavla Palisu kao kandidata za mesto novog šefa svog kabineta.

Dobro obavešteni izvor je to rekao u komentaru za Ukrinform.

Sagovornik agencije je napomenuo da je Palisa pokazao snažne rezultate u svojoj ulozi zamenika šefa kabineta predsednika Ukrajine. Istovremeno, održava dobre odnose sa Sjedinjenim Državama, što bi bila prednost tokom procesa pregovora.

Izvor Ukrinforma je dodao da će šef države u narednim danima održati konsultacije i intervjue sa kandidatima, nakon čega će biti poznato ko će voditi predsednički kabinet.

Pavlo Palisa Foto: Efrem Lukatsky/AP

U petak, 28. novembra, detektivi Nacionalnog antikorupcijskog biroa Ukrajine (NABU) izvršili su pretrese u rezidenciji Andrija Jermaka, šefa kabineta predsednika Ukrajine, koji je potom podneo ostavku. Nikome još nije uručena sumnja, a istražne radnje su u toku.

Kasnije je Jermak podneo ostavku.

(Kurir.rs/Ukrinform/Prenela: M. V.)

Ne propustitePlanetaDVA SU SCENARIJA, JEDAN JE BAŠ LOŠ PO EVROPU: Za pobedu Ukrajine u ratu biće potrebno 2.500 tenkova, 3.000 artiljerijskih sistema i 8 MILIONA dronova svih vrsta
ukrajinska vojska
PlanetaPUCNJAVA U TRŽNOM CENTRU NA "CRNI PETAK", IMA RANJENIH! Policija HITNO evakuisala zgradu! Zastrašujuća scena u Kaliforniji (VIDEO)
Screenshot 2025-11-29 082056.jpg
HrvatskaALBANSKA ZASTAVA SE ZAVIJORILA USRED ISTRE! Hrvati BURNO reagovali, HITNO intervenisala policija: "Ovo je provokacija" (FOTO)
1003-profimedia.jpg
PlanetaGORI KIJEV, EKSPLOZIJE NE PRESTAJU, ODJEKUJU NA SVAKOM KORAKU! Ima mrtvih i ranjenih, među njima i dete! Šire se zastrašujući snimci udara (FOTO/VIDEO)
Ukrajina Kijev