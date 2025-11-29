ZELENSKI DANAS BIRA NOVOG ŠEFA KABINETA: Ovaj čovek je favorit?
Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski razmatra Pavla Palisu kao kandidata za mesto novog šefa svog kabineta.
Dobro obavešteni izvor je to rekao u komentaru za Ukrinform.
Sagovornik agencije je napomenuo da je Palisa pokazao snažne rezultate u svojoj ulozi zamenika šefa kabineta predsednika Ukrajine. Istovremeno, održava dobre odnose sa Sjedinjenim Državama, što bi bila prednost tokom procesa pregovora.
Izvor Ukrinforma je dodao da će šef države u narednim danima održati konsultacije i intervjue sa kandidatima, nakon čega će biti poznato ko će voditi predsednički kabinet.
U petak, 28. novembra, detektivi Nacionalnog antikorupcijskog biroa Ukrajine (NABU) izvršili su pretrese u rezidenciji Andrija Jermaka, šefa kabineta predsednika Ukrajine, koji je potom podneo ostavku. Nikome još nije uručena sumnja, a istražne radnje su u toku.
Kasnije je Jermak podneo ostavku.
