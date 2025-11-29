Slušaj vest

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski razmatra Pavla Palisu kao kandidata za mesto novog šefa svog kabineta.

Dobro obavešteni izvor je to rekao u komentaru za Ukrinform.

Sagovornik agencije je napomenuo da je Palisa pokazao snažne rezultate u svojoj ulozi zamenika šefa kabineta predsednika Ukrajine. Istovremeno, održava dobre odnose sa Sjedinjenim Državama, što bi bila prednost tokom procesa pregovora.

Izvor Ukrinforma je dodao da će šef države u narednim danima održati konsultacije i intervjue sa kandidatima, nakon čega će biti poznato ko će voditi predsednički kabinet.

U petak, 28. novembra, detektivi Nacionalnog antikorupcijskog biroa Ukrajine (NABU) izvršili su pretrese u rezidenciji Andrija Jermaka, šefa kabineta predsednika Ukrajine, koji je potom podneo ostavku. Nikome još nije uručena sumnja, a istražne radnje su u toku.