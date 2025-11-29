Slušaj vest

Američki list "Njujork post" tvrdi da je primio poruku od Andreja Jermaka, nedavno smenjenog šefa predsedničkog kabineta Vladimira Zelenskog, u kojoj je on navodno najavio da odlazi na front.

„Idem na front i spreman sam na svaku represiju. Uvredili su me, a moje dostojanstvo nije bilo zaštićeno. Ne želim da stvaram probleme Zelenskom; idem na front“, citira list Jermaka u poruci primljenoj nekoliko sati nakon vesti o njegovoj smeni.

Zatim se izvinio ako više ne odgovara na pozive.

Nije rekao kada ili kako namerava da ode na prve linije fronta u ratu protiv Rusije.

„Služio sam Ukrajini i bio sam u Kijevu 24. februara 2024. godine“, napisao je, misleći na dan kada je Rusija pokrenula svoj rat u punom obimu. „Možda ćemo se ponovo videti. Slava Ukrajini.“

Jermak nije dao dodatne detalje o tome kako će otići na prve linije fronta i da li će se pridružiti Oružanim snagama Ukrajine.

„Oskvrnavljen sam i moje dostojanstvo nije zaštićeno, uprkos tome što sam u Kijevu od 24. februara 2022.“, rekao je. „Stoga, ne želim da stvaram probleme Zelenskom; idem na front":

„Gadi me prljavština koja mi je upućena, a još više gadi nedostatak podrške onih koji znaju istinu“, dodao je.

Poruke su stigle nakon dana previranja za Jermaka, koji je predvodio ukrajinsku delegaciju koja je pregovarala za Kijev o mirovnom planu za Ukrajinu u Ženevi.

1/11 Vidi galeriju Delegacije SAD, Ukrajine i Evrope na razgovoru o mirovnom rešenju ukrajinskog sukoba u Ženevi Foto: Martial Trezzini/Keystone

Pretres njegovog stana i njegova ostavka dogodili su se neposredno pre nego što je trebalo da se sastane sa američkim timom koji vodi pregovore o okončanju rata u Rusiji.

Ukrajinska delegacija i dalje dolazi ovog vikenda u SAD kako bi se sastala sa specijalnim predsedničkim izaslanikom Stivom Vitkofom i Džaredom Kušnerom radi nastavka pregovora o mirovnom planu.

Zelenski je već promešao svoj pregovarački tim zadužen za rad na mirovnom planu sa SAD.

U timu je ostao ukrajinski sekretar Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu Rustem Umerov, koji je ubedio Vitkofa da će Ukrajina kapitulirati pred snažno rusko naklonjenim mirovnim planom od 28 tačaka, koji je kasnije sproveden, neprihvatljivo za Zelenskog, visoke američke zvaničnike. rekao je.

1/4 Vidi galeriju Rustem Umerov Foto: EPA Presidential Press Service Han

Umerov, koji je negirao da je dao početno odobrenje za plan i zamenu odredbe, razgovarao je sa direktorom FBI-ja Kašom Patelom pre sastanka sa Vitkofom. Nije jasno zašto se taj sastanak održao, niti da li namerava da to ponovo učini kada se vrati sa delegacijom ovog vikenda.

Racija na Jermaka dogodila se nakon što je ukrajinska antikorupcijska agencija provela 15 meseci istražujući drsku iznudu nazvanu „Operacija Midas“, otkrivajući šemu koja je navodno primorala izvođače radova Energoatoma da daju 10 do 15 procenata mita – ili rizikuju da budu stavljeni na crnu listu.

Istražitelji kažu da su kriminalci ukrali skoro 100 miliona dolara odozgo.

Ukrajinska ambasadorka u SAD Olga Stefanišina rekla je za The Post da su „pretresi u njegovoj kući izvršeni, ali da nakon toga nisu usledile nikakve proceduralne radnje“.

„Jermak je podneo ostavku jer je želeo da prekine spekulacije“, rekla je.

Zelenski je rekao da je Jermakova ostavka omogućila Kijevu da zadrži poverenje ukrajinske javnosti dok nastavlja tešku fazu mirovnih pregovora sa SAD. okončati rat sa Rusijom.

„Zahvalan sam Andreju što je stav Ukrajine na putu pregovora uvek bio predstavljen kako je potrebno: uvek je to bio patriotski stav“, rekao je Zelenski. „Ali želim da ne bude glasina i spekulacija.“

„... Kada je sva pažnja usmerena na diplomatiju i odbranu u ratu, potrebna je unutrašnja snaga“, rekao je.

Ubrzo su stigle rekacije Rusije i Evropske unije na ovu odluku.

1/7 Vidi galeriju Andrij Jermak i Volodimir Zelenski Foto: Brendan Smialowski/Pool AFP, ALESSANDRO DELLA VALLE / POOL/KEYSTONE POOL, ZOLTAN MATHE/MTI

Koruptivni skandal potresa Ukrajinu

Poslanik Vrhovne rade Jaroslav Železnjak izvestio je ranije da su Nacionalni biro za borbu protiv korupcije Ukrajine (NABU) i Specijalizovano tužilaštvo za borbu protiv korupcije (SAP) izvršili pretres u Jermakovoj kući zbog skandala o korupciji u energetskom sektoru koji je izbio u Ukrajini.

Dopisnik „Fajnenšel tajmsa“ Kristofer Miler, pozivajući se na izvore, izvestio je da su pretresi ukrajinskih agencija za borbu protiv korupcije povezani sa istragom o korupciji u energetskom sektoru.

Poslanik Rade Ukrajine, Aleksej Gončarenko, objavio je da NABU priprema optužnicu protiv Jermaka.

Ukrajinski mediji su ranije pisali da je uži krug savetovao Zelenskog da otpusti Jermaka zbog njegove umešanosti u slučaj korupcije u energetskom sektoru. Ideju su podržali mnogi poslanici Rade.