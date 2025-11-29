Slušaj vest

Iranski vrhovni vođa ajatolah Ali Hamnei oštro je kritikovao Trampovu administraciju, proglasivši je „nedostojnom“ kontakta ili saradnje sa Islamskom Republikom i čvrsto odbacivši izveštaje da je Teheran kontaktirao Vašington.

„Takva vlada [Sjedinjene Države] nije dostojna da joj se obrati ili da sarađuje sa njom vlada poput Islamske Republike“, rekao je Hamnei u televizijskom govoru u četvrtak uveče, odbacujući tvrdnje da je Iran slao poruke SAD kao „potpunu laž“.

Pojačane tenzije između Irana i SAD - dvanestodnevni rat

Ove izjave dolaze usred pojačanih tenzija između Irana i SAD nakon kratkog, ali intenzivnog sukoba sa Izraelom u junu.

Dvanaestodnevni rat, koji je uključivao američke napade na ključna iranska nuklearna postrojenja, poremetio je tekuću nuklearnu diplomatiju i izazvao zabrinutost zbog regionalne stabilnosti.

Godine ekonomskih sankcija, vojnog držanja i političkih neslaganja zategle su odnose SAD i Irana, čineći pregovore o nuklearnim programima i širim bezbednosnim pitanjima sve težim. Hameneijev govor odražava odlučnost Irana da održi čvrst stav kao odgovor na ove pritiske, istovremeno signalizirajući otpornost pred vojnim i diplomatskim izazovima.

1/7 Vidi galeriju Američki predsednik Donald Tramp sa saradnicima prati napad na Iran iz sobe za krizne situacije Foto: WHITE HOUSE / HANDOUT/WHITE HOUSE / HANDOUT

Hamenei je jasno stavio do znanja da Iran neće težiti odnosima ili saradnji sa onim što je opisao kao „ratohuškačku“ američku vladu.

Činilo se da je odbacio izveštaje koji sugerišu da je poruka koju je iranski predsednik Masud Pezeškijan poslao ranije ovog meseca saudijskom prestolonasledniku Mohamedu bin Salmanu, pre njegove posete SAD, bila namenjena Vašingtonu, nazivajući takve tvrdnje lažima.

1/10 Vidi galeriju Ali Hamnei Foto: EPA Handout Handout, Serhii Milientiev / Panthermedia / Profimedia, Shutterstock, Iranian Supreme Leader'S Office/ / Shutterstock Editorial / Profimedia, AP, EPA Iranian Supreme Leader Office

Naglasio je da Teheran neće tražiti dijalog sa administracijom koju smatra nepouzdanom i predstavio je SAD kao destabilizujuću silu u regionu, kritikujući američko rukovodstvo zbog intervencija koje, po njegovom mišljenju, rezultiraju ratom, razaranjem i raseljavanjem.

Dvanaestodnevni rat

Hamenei se takođe osvrnuo na nedavni rat između Izraela i Irana u junu, opisujući ga kao neuspeh Izraela i SAD u postizanju njihovih ciljeva. Sukob je okončan 24. juna prekidom vatre uz posredovanje SAD, dva dana nakon što je Vašington izvršio napade na iranska nuklearna postrojenja. Priznao je gubitke Irana, ali je naglasio da je „onaj ko je započeo napad pretrpeo više gubitaka nego mi“.

U oktobru je Hamnei osporio tvrdnje da su američki napadi uništili iranske nuklearne kapacitete, rekavši predsedniku Donaldu Trampu da „nastavi da sanja“. Dok je Pentagon procenio da su napadi odložili iranski nuklearni razvoj za jednu do dve godine, raniji izveštaji sugerisali su samo manji zastoj.

Globalna politika SAD

Hamnei je takođe osudio ulogu Vašingtona u globalnim sukobima, uključujući rat između Rusije i Ukrajine. Kritikovao je Trampa što nije rešio sukob kako je obećao, rekavši da je prošla skoro godina dana otkako se Tramp vratio na vlast i da su SAD samo nametnule „plan od 28 tačaka“ za rat za koji je rekao da je pomogao da se stvori.

„Gde god Amerika interveniše, rezultat je ratno huškanje, genocid, uništenje i raseljavanje“, rekao je Hamnei, predstavljajući SAD kao globalnog destabilizatora.

Vrhovni vođa Irana, ajatolah Ali Hamnei, rekao je u četvrtak: „Oni stvaraju glasine da je Iran poslao poruku Americi preko neke zemlje – to je potpuna laž.“

Predsednik Donald Tramp je prošle nedelje rekao: „Iran želi da postigne dogovor. Mislim da oni jako žele da postignu dogovor. Potpuno sam otvoren za to, i mi razgovaramo sa njima i započinjemo proces.“

Hamneijev govor pojačava iransko odbacivanje angažovanja sa Trampovom administracijom, signalizirajući da su nuklearni pregovori i regionalna diplomatija pod sadašnjim američkim rukovodstvom malo verovatni.