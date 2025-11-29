Slušaj vest

Poljskaje podigla svoje lovačke avione rano jutros u trenutku kada je Rusija izvela jedan od najžešćih napada na Kijev od početka rata. Najmanje tri osobe su poginule, a 27 ih je ranjeno kada su ruske snage ostavile ukrajinsku prestonicu u mraku i bez vode nakon masovnih udara krstarećim raketama i dronovima na elektroenergetsku infrastrukturu i stambene zgrade.

Rusija je upotrebila strateške bombardere Tu-95MS, što je navelo savezničke avione da patroliraju u regijama blizu ukrajinske granice.

- U vezi sa napadom Ruske Federacije, koja izvodi udare na objekte na teritoriji Ukrajine, ratno vazduhoplovstvo deluje u poljskom vazdušnom prostoru - navodi se u saopštenju operativnog štaba u Varšavi.

Komandant poljskih oružanih snaga aktivirao je neophodne snage i resurse.

- Lovački avioni su podignuti, a kopnena PVO i radari su u stanju pripravnosti. Ove mere su preventivne i imaju za cilj obezbeđivanje i zaštitu vazdušnog prostora, posebno u oblastima koje se nalaze uz ugrožene regione.

Ukrajinski napadi na ruske ciljeve - eksplozije tankera i požar u fabrici dronova

Brutalni i neprekidni ruski udari na Kijev usledili su nekoliko sati nakon što je Ukrajina dronovima uništila dva ruska tankera tajne "flote u senci" na Crnom moru, koja su potom izgorela u plamenu.

Ogroman požar takođe je zahvatio rusku fabriku za proizvodnju dronova u Alabugi, u Tatarstanu.

U međuvremenu, visoki ukrajinski zvaničnici odleteli su za Majami na razgovore sa Trampovim izaslanikom Stivom Vitkofom i predsednikovim zetom Džaredom Kušnerom, pre nego što otputuju u Moskvu na sastanak o mirovnom planu sa Vladimirom Putinom koji je zakazan za početak naredne nedelje.

U jednom od ukrajinskih udara na Krim, u napadu na aerodrom Saki uništena su skladišta ruskih dronova "Orion".

Političke tenzije u vrhu Ukrajine - ostavka Jeramka

Posrednici predsednika Zelenskog ne uključuju bivšeg šefa njegovog kabineta Andrija Jeramka, koji je bio primoran da podnese ostavku usred korupcijskog skandala oko primanja mita i pranja novca.

Bivši zvaničnik oglasio se oštrom izjavom, punom optužbi, navodeći da će otići na front, što ukazuje na duboke tenzije u samom vrhu vlasti zbog pritisaka da se prihvati nepovoljan mirovni dogovor kojim bi se ustupila teritorija Rusiji ili da se suoče sa velikim gubicima ako rat potraje.

- Idem na front i spreman sam na bilo kakve posledice - rekao je Jermak za "Njujork post".

Tvrdio je da je "pošten i pristojan čovek" koji je ovim "ocrnjen".

- Moje dostojanstvo nije zaštićeno, iako sam u Kijevu od 24. februara 2022. godine - rekao je on.

Ogorčeni Jermak, čiji je dom pretresen od strane antikorupcijskih istražitelja, rekao je sledeće dok je podnosio ostavku: "Ne želim da pravim probleme Zelenskom. Idem na front…"

- Gadi mi se prljavština uperena protiv mene, a još više nedostatak podrške od onih koji znaju istinu - dodao je on.

Posledice udara na Kijev - prestonica bez struje i vode

Stradanja i razaranja u Kijevu ostavili su čitav zapadni deo grada bez električne energije, a snabdevanje vodom je ozbiljno poremećeno.