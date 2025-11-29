Slušaj vest

Sastanak sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom u Kremlju bio je uspešan, izjavio je mađarski premijer Viktor Orban.

„Uspešni pregovori u Moskvi: snabdevanje Mađarske energentima ostaje bezbedno“, napisao je Orban na svom nalogu na društvenim mrežama.

Sastanak je održan juče u Moskvi i trajao je gotovo četiri sata. Jedna od centralnih tema bila je stabilnost isporuka gasa i nafte Mađarskoj, ali i razgovori o bilateralnim odnosima i situaciji oko Ukrajine.

Sastanku su prisustvovali i ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov, pomoćnik predsednika Jurij Ušakov i vicepremijer Aleksandar Novak.

Orban ponovo predložio da Budimpešta bude domaćin susreta Putina i Trampa

Mađarski premijer je prilikom sastanka ponovio svoj poziv da se ruski lider i američki predsednik Donald Tramp sastanu u Budimpešti.

„Znamo za vaš uravnotežen stav o ukrajinskom pitanju“, rekao je Putin Orbanu na početku njihovog razgovora. Zahvalio se mađarskom premijeru na pozivu, rekavši da je i Tramp nedavno predložio sastanak.

„Tramp je odmah rekao: 'Imamo dobre odnose sa Mađarskom, vi imate dobre odnose sa Viktorom, a i ja ih imam, tako da predlažem ovu opciju.' Naravno, rado smo se složili“, rekao je Putin.

Američki predsednik je otkazao ranije zakazani sastanak u Budimpešti pre nekoliko nedelja, tvrdeći da bi to bilo gubljenje vremena jer nema prostora za napredak u razgovorima o okončanju rata.

1/9 Vidi galeriju Vladimir Putin Viktor Orban Foto: Alexander Nemenov/Pool AFP, ALEXANDER NEMENOV / POOL/AFP POOL

Otvoreno pitanje kupovine ruskih naftnih kompanija

Potpredsednik ruske vlade Aleksandar Novak izjavio je da Mađarska je otvorila pitanje kupovine udela u ruskim naftnim kompanijama pod sankcijama tokom jučerašnjih razgovora u Kremlju.

On je naglasio da se o ovim pregovorima ne bi trebalo javno govoriti jer je reč o osetljivim poslovnim aranžmanima.

"Takva tema postoji i razmatrana je. Mađarska je godinama naš pouzdan energetski partner. Mađarski partneri rade u tom pravcu, ali mnogo zavisi od samih poslovnih pregovora. Zato ovaj proces treba da se odvija tiho, bez medijske pažnje", rekao je Novak, prenosi Sputnjik.

U Budimpešti potvrđuju da se vode odvojeni razgovori o mogućnosti da mađarski MOL kupi udeo u srpskom NIS, kompaniji u većinskom vlasništvu ruskog Gasprom njefta. Šef kabineta premijera Mađarske Gergelj Guljaš izjavio je da je reč o „normalnoj tržišnoj operaciji“, ali je podvukao da su pregovori još u ranoj fazi, prenosi Rojters.