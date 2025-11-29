Slušaj vest

Naučnici veruju da su prvi put zabeležili električnu aktivnost u marsovskoj atmosferi, što sugeriše da SU na Crvenoj planeti moguće munje.

NASA-in rover „Perseverans“, koji je sleteo na Mars 2021. godine, poslat je da traži znake biologije i poslednje četiri godine je proveo istražujući region kratera Jezero.

Električna pražnjenja nazvana „mini munje“ su primećena iz audio i elektromagnetnih snimaka koje je napravio roverov instrument „SuperKam“.

Naučnici se nadaju da bi novi instrumenti za merenje atmosferskih pražnjenja i osetljivije kamere mogli biti poslati na Mars kako bi pokušali da potvrde nalaze. Tim istraživača iz Francuske analizirao je 28 sati mikrofonskih snimaka koje je napravio NASA rover tokom dve marsovske godine (ili 1.374 zemaljska dana).

Otkrili su da su električna pražnjenja obično povezana sa peščanim vrtlozima i frontovima peščanih oluja.

Peščani vrtlozi su mali vrtlozi koji se formiraju od vrućeg vazduha koji se diže sa tla, a njihovi unutrašnji pokreti mogu dovesti do električnih pražnjenja.

Vodeći autor istraživanja, dr Baptist Šid, rekao je novinskoj agenciji Rojters: „Ova pražnjenja predstavljaju veliko otkriće, sa direktnim implikacijama na marsovsku atmosfersku hemiju, klimu, nastanjivost i budućnost robotskih i ljudskih istraživanja.“

Samo tri planete u Sunčevom sistemu imaju atmosfersku električnu aktivnost.

On i drugi naučnici iz Instituta za istraživanje astrofizike i planetologije u Francuskoj veruju da se Mars sada pridružio Zemlji, Saturnu i Jupiteru kao planetama za koje se zna da imaju atmosfersku električnu aktivnost.

Fizičar čestica dr Danijel Pričard napisao je u naučnom časopisu Nature da, iako bi snimci „pružali ubedljive dokaze o pražnjenjima izazvanim prašinom“, jer su se pražnjenja samo čula, a ne videla, „neizbežno će ostati izvesna sumnja u to da li je ovo zaista bila marsovska munja“.

Dodao je: „S obzirom na istoriju ove oblasti, debata će verovatno trajati još neko vreme.“

U septembru ove godine, naučnici su pronašli stene sa neobičnim oznakama na Marsu.

Zanimljive oznake, nazvane leopardove pege i mak, sadrže minerale nastale hemijskim reakcijama koje bi mogle biti povezane sa drevnim mikrobima.

Moguće je da su minerali nastali prirodnim geološkim procesima, ali NASA je rekla da bi te karakteristike mogle biti najjasniji znaci života ikada pronađeni.

Danas je Mars hladna i sušna pustinja. Ali pre milijardi godina postoje dokazi da je imao gustu atmosferu i vodu, što ga čini obećavajućim mestom za traženje života u prošlosti.