Ruska raketa eksplodirala je u vojnoj bazi, šaljući velike količine ljubičastog dima ka nebu, prema rečima lokalnih stanovnika.

Veruje se da je eksploziju izazvalo neuspešno lansiranje rakete, koja se raspala ubrzo nakon ispaljivanja.

Lokalne vlasti nisu komentarisale incident i navodno nema planova za evakuaciju ljudi iz tog područja. Incident se dogodio u Jasnom, Orenburška oblast, gde se nalaze kosmodrom i baza raketnih snaga.

Neuspešno lansiranje ruske rakete, incident se dogodio u Jasnom, Orenburška oblast, gde se nalaze kosmodrom i baza raketnih snaga Foto: screenshot X/nexta_tv

To je jedno od 11 mesta u Rusiji sa kojih se mogu lansirati rakete dugog dometa sa zemlje, uključujući i one opremljene nuklearnim bojevim glavama.

Veruje se da je baza opremljena hipersoničnim jedrilicom „Avangard“, jednim od najnaprednijih ruskih sistema za isporuku nuklearnog oružja.

Slike i snimci objavljeni na društvenim mrežama prikazuju gusti ljubičasti oblak dima koji se uzdiže ka nebu.

(Kurir.rs/Express.co.uk/Prenela: M. V.)

