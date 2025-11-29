Slušaj vest

Američka vojska je 2. septembra izvršila dodatni napad na osumnjičeni brod za trgovinu drogom koji je operisao na Karibima, nakon što u početnom napadu nisu poginuli svi na brodu, rekli su izvori upoznati sa situacijom za CNN.

Taj septembarski napad bio je prvi u onome što je postalo redovna serija napada na navodne brodove za trgovinu drogom.

Iako je prvi napad izgleda onesposobio brod i izazvao smrtne slučajeve, vojska je procenila da ima preživelih, prema izvorima. U drugom napadu je ubijena preostala posada na brodu, čime je ukupan broj poginulih porastao na 11, a brod je potonuo.

Hegset naredio vojci da osigura da u napadu budu svi ubijeni

Ministar odbrane Pit Hegset je pre operacije naredio vojsci da osigura da u napadu budu ubijeni svi na brodu, ali nije jasno da li je znao da ima preživelih pre drugog napada, rekao je jedan od izvora.

Napad i smrtne slučajeve objavio je predsednik Donald Tramp na dan napada, ali administracija nikada nije javno priznala ubijanje preživelih.

Ljudi upoznati sa „dvostrukim udarom“ rekli su da su zabrinuti da bi to moglo da prekrši zakon oružanog sukoba, koji zabranjuje pogubljenje neprijateljskog borca koji je „van borbe“ ili izbačen iz borbe zbog povrede ili predaje.

„Oni krše zakon u svakom slučaju“, rekla je Sara Harison, bivša pomoćnica glavnog savetnika u Pentagonu, koja sada radi kao viši analitičar u tink-tenku Krizna grupa. „Oni ubijaju civile na prvom mestu, a ako pretpostavite da su borci, to je takođe nezakonito — prema zakonu o oružanom sukobu, ako je neko 'hors de combat' i više nije u stanju da se bori, onda se prema njemu mora postupati humano.“

Hegset: "Naše operacije na Karibima su zakonite"

Hegset je u petak u objavi na društvenim mrežama nastavio da brani napade na navodne brodove sa drogom, napisavši: „Naše trenutne operacije na Karibima su zakonite i prema američkom i prema međunarodnom pravu, a sve akcije su u skladu sa zakonom o oružanom sukobu — i odobrene od strane najboljih vojnih i civilnih advokata, gore i dole u ​​lancu komande.“

„Svaki trgovac ljudima koga ubijemo povezan je sa označenom terorističkom organizacijom“, rekao je Hegset.

Prema izvorima, vojska je tokom napada 2. septembra bila svesna preživelih u vodi, ali je izvela drugi udar kako bi potopila čamac i ubila ostatak posade. Pentagon je zakonodavcima kasnije rekao da je cilj bio uklanjanje plovidbene pretnje, iako je to jedini poznati slučaj namernog ubijanja preživelih.

Nije jasno zašto preživeli nisu spašeni, dok su u sličnom oktobarskom incidentu dvoje ljudi spaseni i deportovani. Tramp je napad na društvenim mrežama opisao kao “kinetički udar” na narkoteroriste Tren de Aragua grupe.

Administracija je tvrdila da ima pravno ovlašćenje da napada osobe povezane sa dvadesetak kartela, navodno učesnika oružanog sukoba sa SAD, pozivajući se na Zakon o oružanim sukobima. Mnogi pravni stručnjaci osporavaju to, smatrajući da su osumnjičeni civili i da se radi o vansudskim ubistvima.

Pre ovih napada, suzbijanje trgovine drogom bilo je u nadležnosti policije i Obalske straže, a osumnjičeni su tretirani kao kriminalci sa pravom na dužan postupak. Tajno mišljenje Ministarstva pravde, međutim, dalo je predsedniku ovlašćenje za smrtonosne napade na kartelske grupe u “samoodbrani”.

Ovaj argument je doveden u pitanje jer su napadnuti brodovi u nekim slučajevima bežali od SAD i nisu predstavljali neposrednu pretnju. Visoki američki vojni zvaničnici, uključujući komandanta SOUTHCOM-a Holsija, izrazili su sumnje u legalnost operacija; Holsi je čak ponudio ostavku.