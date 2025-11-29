Slušaj vest

Papa Lav XIV posetio je danas Plavu džamiju u Istanbuluna početku dana ispunjenog sastancima i liturgijama sa muslimanskim i hrišćanskim verskim liderima.

Papa je time sledio korake svojih prethodnika, koji su takođe posećivali ovu džamiju kao gest poštovanja prema muslimanskoj većini u Turskoj.

Sastanci sa hrišćanskim poglavarima

Nakon posete Plavoj džamiji, papa se sastao sa turskim hrišćanskim poglavarima u hramu Sirijske pravoslavne crkve - Mor Efrem. Kasnije se papa molio sa duhovnim vođom pravoslavnih hrišćana, patrijarhom Vartolomejom, u patrijarhalnoj crkvi Svetog Đorđa.

Papa Lav XIV je u zvaničnoj poseti Turskoj, a potom putuje u Liban. On se već sastao sa turskim predsednikom Redžepom Tajipom Erdoganom i hrišćanskim verskim liderima u Ankari i Istanbulu.

Poseta Izniku - obeležavanje 1.700 godina od Nikejskog sabora

Papa je u petak otišao na jezero Iznik kako bi posetio mesto održavanja Nikejskog sabora koji je predstavljao vrhunac njegove posete.

povod je bio obeležavanje 1.700. godišnjice sabora iz 325. godine, prvog velikog okupljanja episkopa kojim su uspostavljeni stubovi hrišćanske vere, kao i "simbol vere" koje i danas izgovaraju milioni hrišćana širom sveta.

Podrška maloj rimokatoličkoj zajednici u Turskoj

Papa je svoj prvi ceo dan u Istanbulu započeo u petak ohrabrujući malu katoličku zajednicu u Turskoj da pronađe snagu u tom malom broju vernika. Prema statistikama Vatikana, u Turskoj ima oko 33.000 katolika, a poznato je da ova zemlja ima 85 miliona stanovnika, koji su većinom sunitski muslimani. Dočekan je uzvicima "Papa Lav" i "Živeo papa" u Katedrali Svetog Duha.

On je najpre doputovao u Ankaru u četvrtak, gde se sastao sa predsednikom Turske Redžepom Tajipom Erdoganom i održao govor pred diplomatskim korom ove zemlje.

Sada je u Istanbulu na trodnevnom sastanku između verskih lčidera, nakon čega putuje u Liban.

Uoči posete, libanski ministar unutrašnjih poslova Ahmed-al Hagar izdao je dekret zabrane ulaska kamiona u Bejrut i provinciju Planine Liban od 8:30 sati ujutru u nedelju do 21:30 u utorak.

Poseta Plavoj džamiji u tišini

Portparol Vatikana Mateo Bruni objasnio je da je poseta Plavoj džamiji bila tiha, u duhu poštovanja i međuverskog uvažavanja.

- Papa je posetu džamiji doživeo u tišini, s dubokim poštovanjem prema mestu i veri onih koji se tamo mole.

Prethodne posete papa džamiji uvek su izazivale pitanja da li će se moliti ili samo posetiti džamiju kao znak poštovanja prema muslimanima.

On je skinuo cipele u znak poštovanja, ali se nije molio sa muslimanima.

Susret na obali Iznika

Papa se u petak pridružio istočnim i zapadnim patrijarsima i sveštenicima na obeležavanju važne godišnjice u hrišćanskoj istoriji, okupljajući se na mestu održavanja Nikejskog sabora.

Ekumenski patrijarh Vartolomej I i drugi hrišćanski lideri stajali su na obali jezera Iznik i recitovali Simbol vere, koji je papa opisao kao "od fundamentalnog značaja u putovanju ka punoj zajednici hrišćana".

- Na ovaj način svi smo pozvani da prevaziđemo skandal podela koje još postoje i da negujemo želju za jedinstvom za koju se Gospod Isus molio i dao život - rekao je papa.

Ova molitva bila je vrhunac papine posete Turskoj i glavni razlog njegovog putovanja - prvo putovanje u njegovom pontifikatu.

Plava džamija i Aja Sofija

Šef turske uprave za verske poslove pokazao je papi impresivni plavi kupolasti krov džamije, a papa je klimnuo glavom u znak razumevanja.

Prethodne pape su takođe posećivale Aja Sofiju, nekada jednu od najvažnijih hrišćanskih katedrala i svetsku kulturnu baštinu UN.