U Holandiji je počelo suđenje dvojici braće iz Sirije, Mohamedu (Mohamed, 23) i Muhanadu Al Nadžaru (Al Nadžaru, 25) koji su optuženi za brutalno ubistvo svoje osamnaestogodišnje sestre, Rajan Al Nadžar (Rajan).

Tužilaštvo tvrdi da je u pitanju takozvano „ubistvo iz časti“ jer je devojčino „zapadnjačko ponašanje“ i ljubavna afera navodno sramotilo porodicu. Sumnja se da je nalog za ubistvo izdao njihov otac, Haled, koji je u bekstvu, piše Telegraf.

Rajanino beživotno telo pronašao je prolaznik 28. maja u močvari blizu Lelistada, oko četrdeset kilometara severoistočno od Amsterdama, šest dana nakon što je nestala iz porodične kuće u gradu Joure. Prema optužnici, braća su joj začepila usta, vezala je i bacila u vodu, opterećenu tegovima. Istraga je pronašla DNK njenog oca ispod Rajaninih noktiju, što sugeriše da se očajnički borila za svoj život. Ocu se sudi u odsustvu zbog bekstva.

Iako se izjasne da nisu krivi, svaljujući svu krivicu na oca, tužioci ne veruju u priču braće. Otac Kaled je navodno poslao dva imejla holandskim medijima u kojima preuzima punu odgovornost i tvrdi da su njegovi sinovi nevini, ali je tužilaštvo odbacilo ove tvrdnje.

Bila je pod policijskom zaštitom

Veruju da je Kaled naredio sinovima da odvedu Rajan na udaljenu lokaciju i ubiju je. Pre njene smrti, Rajan je bila pod policijskom zaštitom, ali je ova mera ukinuta neposredno pre ubistva.

Prema izveštaju holandske novinske emisije Nieuwsuur, Kaled Al Nadžar se trenutno nalazi na severu Sirije, gde se u međuvremenu ponovo oženio. Holandsko Ministarstvo pravde i bezbednosti tvrdi da ne postoji način da se obezbedi njegova ekstradicija.

"Mogućnosti za saradnju u krivičnom pravosuđu sa Sirijom trenutno nisu dostupne. Pravosudni organi potrebni za ovu saradnju još uvek nisu operativni u Siriji", saopštilo je ministarstvo.

Međutim, sirijsko Ministarstvo pravde je ovo snažno demantovalo. Ministar Mazar el Vais (Mazhar al-Wais) izjavio je da je sirijski pravosudni sistem potpuno obnovljen.

"To je možda bio slučaj na početku kada je režim tek pao", rekao je i dodao da je zemlja „spremna“ za saradnju, napominjući da su već primili tri zahteva za pravnu pomoć od evropskih zemalja.

"Pružićemo neophodnu pravnu pomoć u skladu sa propisima", rekao je.

Nije primljen zahtev

Sirijski ministar takođe tvrdi da njegova vlada nikada nije ni primila zahtev od Holandije u vezi sa ovim slučajem.