Slušaj vest

Premijer Australije Entoni Albaneze postao je prvi šef vlade te zemlje koji se venčao tokom trajanja mandata, nakon što je u subotu na privatnoj ceremoniji oženio svoju partnerku Džodi Hejdon.

Venčanje obavljeno u strogoj tajnosti

Očekivalo se da će se venčanje održati ove godine, pošto je Albaneze zaprosio Hejdon prošle godine na Dan zaljubljenih.

Ipak, datum i detalji ceremonije bili su strogo čuvana tajna. Par je izgovorio sudbonosno "da" na maloj ceremoniji u prisustvu porodica i najbližih prijatelja, u rezidenciji "Lodž" u Kanberi, saopštila je kancelarija premijera.

Australijski premijer Entoni Albaneze u poseti Kini Foto: Lukas Coch/AAP

Izjava premijera: "Oduševljeni smo što delimo našu ljubav"

- Apsolutno smo oduševljeni što možemo da podelimo našu ljubav i posvećenost budućem zajedničkom životu, pred našim porodicama i najbližim prijateljima - rekao je Albaneze u izjavi dostavljenoj medijima.

Hejdon uz Albanezija na brojnim događajima

Hejdon je godinama pratila Albanezija na različitim događajima i bila je uz njega tokom izborne kampanje 2022. godine, kao i u maju ove godine, kada je njegova Laburistička partija ostvarila ubedljivu pobedu.

Detalji venčanja

Hejdon je nosila venčanicu koju je kreirao sidnejski modni brend "Romance Was Born", dok je premijer bio u odelu iz MJ Bale. Deveruša je bila Elа, petogodišnja bratanica gospođe Hejdon, dok je prsten nosio premijerov pas Toto.

Gosti su posluženi pivom u specijalnim limenkama napravljenim u pivari Willie the Boatman iz Sidneja.

Posle ceremonije, Albaneze i Hejdon su krenuli ka zvanicama uz pesmu "Signed, Sealed, Delivered (I’m Yours)". Njihov prvi ples otplesali su uz pesmu "The Way You Look Tonight" Frenka Sinatre.

Medeni mesec u Australiji

Par će od ponedeljka do petka naredne nedelje provesti medeni mesec u Australiji, a sve troškove će, kako je saopšteno, lično pokriti Albaneze i Hejdon.

(Kurir.rs/Reuters/Preneo: V.M.)

Ne propustitePlanetaAUSTRALIJA ĆE PRIZNATI PALESTINSKU DRŽAVU! Premijer Albaneze se pridružio liderima Francuske, Britanije i Kanade koji su već doneli tu odluku (FOTO)
Entoni Albaneze premijer Australije
PlanetaENTONI ALBANEZE U U KINI: Premijer Australije ojačava trgovinske odnose sa Pekingom
x EPA Lukas Coch.jpg
PlanetaHLADAN TUŠ ZA TRAMPA! Veliki saveznik sa Pacifika okreće leđa Americi! Ne žele u rat ukoliko Kina i SAD zarate oko Tajvana! (FOTO)
sshutterstock-1983547985 copy.jpg
PlanetaAUSTRALIJA VERUJE VLADI: Premijer Entoni Albaneze osvojio drugi mandat
av01 AP Moussa Moussa.jpg