Premijer Australije Entoni Albaneze postao je prvi šef vlade te zemlje koji se venčao tokom trajanja mandata, nakon što je u subotu na privatnoj ceremoniji oženio svoju partnerku Džodi Hejdon.

Venčanje obavljeno u strogoj tajnosti

Očekivalo se da će se venčanje održati ove godine, pošto je Albaneze zaprosio Hejdon prošle godine na Dan zaljubljenih.

Ipak, datum i detalji ceremonije bili su strogo čuvana tajna. Par je izgovorio sudbonosno "da" na maloj ceremoniji u prisustvu porodica i najbližih prijatelja, u rezidenciji "Lodž" u Kanberi, saopštila je kancelarija premijera.

Izjava premijera: "Oduševljeni smo što delimo našu ljubav"

- Apsolutno smo oduševljeni što možemo da podelimo našu ljubav i posvećenost budućem zajedničkom životu, pred našim porodicama i najbližim prijateljima - rekao je Albaneze u izjavi dostavljenoj medijima.

Hejdon uz Albanezija na brojnim događajima

Hejdon je godinama pratila Albanezija na različitim događajima i bila je uz njega tokom izborne kampanje 2022. godine, kao i u maju ove godine, kada je njegova Laburistička partija ostvarila ubedljivu pobedu.

Detalji venčanja

Hejdon je nosila venčanicu koju je kreirao sidnejski modni brend "Romance Was Born", dok je premijer bio u odelu iz MJ Bale. Deveruša je bila Elа, petogodišnja bratanica gospođe Hejdon, dok je prsten nosio premijerov pas Toto.

Gosti su posluženi pivom u specijalnim limenkama napravljenim u pivari Willie the Boatman iz Sidneja.

Posle ceremonije, Albaneze i Hejdon su krenuli ka zvanicama uz pesmu "Signed, Sealed, Delivered (I’m Yours)". Njihov prvi ples otplesali su uz pesmu "The Way You Look Tonight" Frenka Sinatre.

Medeni mesec u Australiji