Ukrajinaje danas preuzela odgovornost za napad na dva naftna tankera u Crnom moru i saopštila da je dronovima pogodila brodove koji navodno pripadaju ruskoj fantomskoj floti, koju Moskva koristi za zaobilaženje zapadnih sankcija.

Istovremeno su ruski izvori saopštili da je naftni terminal u blizini luke Novorosijskdanas obustavio rad nakon napada dronova.

Izvor Ukrajinske službe bezbednosti (SBU) rekao je za AFP da su tankeri, Kairo i Virat, pogođeni dronovima tokom zajedničke operacije SBU i ukrajinske mornarice.

Kako se navodi, tankeri su se "kretali ka ruskoj luci Novorosijsk", gde je trebalo da dopune gorivo.

Veliki naftni terminal u blizini luke Novorosijsk na jugu Rusije obustavio je rad rano jutros nakon što je napad dronom oštetio jedan od njegova tri veza, saopštio je operater.

- Nakon ciljanog terorističkog napada bespilotnim letelicama, jedan vez je pretrpeo značajnu štetu - saopštio je Kaspijski naftni konzorcijum (CPK), koji upravlja sa oko jedan odsto svetskih zaliha nafte.

- Utovar i druge operacije su obustavljene, a tankeri su preusmereni - navodi se u saopštenju i dodaje da u incidentu nema povređenih.

Vlasnik naftnog terminala nije precizirao ko je odgovoran za napad.