HAOS U NEMAČKOJ: Desetine povređenih u ŽESTOKOM okršaju demonstranata sa omladinom AfD, policija VODENIM TOPOVIMA razbijala blokade! (VIDEO)
Osnivački kongres nove omladinske organizacije desničarsko-populističke stranke Alternativa za Nemačku (AfD) u gradu Gisenu počeo je danas sa nekoliko sati zakašnjenja zbog blokada prilaza mestu održavanja koje su organizovali protivnici AfD.
Kako je saopštila policija u Gisenu, okupljeni protivnici osnivačkog omladinskog kongresa AfD od ranih jutarnjih sati blokirali su puteve koji vode do sale u kojoj je kongres trebalo da počne u 10 časova.
Policija je saopštila da je biber sprejem i vodenim topovima pokušavala da probije blokade, nakon što su, kako tvrde, policajci napadnuti kamenjem.
AfD želi da ima stroži nadzor nad novom grupom, koja bi trebalo da nosi naziv "Generacija Nemačka".
Povređeni demonstranti i policajci
Očekuje se da će tokom dana stići nekoliko desetina hiljada protivnika kongresa. Lokalna klinika izveštava da je do sada zbrinula „desetak lakše povređenih“ demonstranata, ne precizirajući o kakvim se povredama radi.
Policija izveštava da je nekoliko policajaca povređeno kada su demonstranti bacali kamenje i flaše na njih. Prema izveštajima medija, na kongres su stigli i lideri AfD-a Alis Vajdel i Tino Hrupala, sa velikim zakašnjenjem.
Nova omladinska organizacija AfD-a pod nazivom Generacija Nemačka danas će zvanično biti osnovana u Gisenu. Prethodna organizacija, Mlada alternativa, raspuštena je početkom godine nakon što se AfD distancirao od nje nakon čestih optužbi za desničarski ekstremizam i neustavne aktivnosti.
Savezni zavod za zaštitu ustavnog poretka zvanično klasifikuje neke pokrajinske ogranke AfD-a kao organizacije sa ekstremno desničarskim tendencijama. Prema poslednjim anketama javnog mnjenja, AfD je, sa 26 odsto podrške, gotovo izjednačen sa vodećim hrišćanskim demokratama, a u nekim saveznim državama na istoku zemlje, gde se izbori održavaju sledeće godine, AfD je sa velikom razlikom najjača politička snaga.
AfD najveća opoziciona stranka u Nemačkoj
Desničarska i antiimigraciona AfD je trenutno najveća opoziciona stranka u Nemačkoj, a državna obaveštajna agencija tvrdi da je omladina te stranke "dokazano desničarska ekstremistička grupa".
Agencija je kasnije klasifikovala i AfD kao ekstremističku grupu, što je kasnije povukla, nakon što je stranka ;pokrenula sudski proces. ; Sud u Kelnu je prošle godine naveo da su ideje omladinske grupe očuvanje etnički definisanog nemačkog naroda i isključivanje "etnički stranih". U toj presudi, sud je ukazao i na agitaciju protiv migranata i tražilaca azila, kao i veze sa određenim ekstremističkim grupama.
Sud je okončao postupak u junu ove godine, sa zaključkom da je Mlada alternativa "raspuštena".
(Kurir.rsBeta/Index)