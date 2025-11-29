Slušaj vest

Ukrajinske odbrambene snage izvele su tokom noći 29. novembra seriju koordinisanih napada dronovima i površinskim sredstvima, gađajući kritičnu vojnu i energetsku infrastrukturu duboko na teritoriji Rusije, uključujući i postrojenje koje učestvuje u modernizaciji ruske flote strateških bombardera.

Pogođen Taganroški vazduhoplovni naučno-tehnički kompleks

Prema podacima Generalštaba Oružanih snaga Ukrajine, ukrajinske snagepogodile su više visokovrednih vojnih i ekonomskih ciljeva, uključujući Taganroški vazduhoplovni naučno-tehnički kompleks (TANTK) u Rostovskoj oblasti - ključni vazduhoplovni pogon koji servisira bombardere Tu-95MS i avione za rano upozoravanje A-50.

Napad je navodno izazvao požar u radionici namenjenoj popravci bombardera Tu-95, jednog od glavnih ruskih platformi za dalekometne strateške napade.

Informacija je potvrđena zvaničnim saopštenjem Generalštaba Ukrajine na Telegramu 29. novembra, gde je operacija opisana kao deo šire kampanje za "smanjenje vojno-ekonomskog potencijala ruskog agresora".

Uloga postrojenja Berijev u ruskoj strateškoj avijaciji

Postrojenje u Taganrogu, zvanično poznato kao Vazduhoplovni zavod G. M. Berijev, ima ključnu ulogu u ruskom programu strateške avijacije. Učestvuje u modernizaciji bombardera Tu-95MS i aviona A-50 - oba vitalna za dalekometne sposobnosti ruskog vazduhoplovstva.

Napad na naftni terminal Tuapse

Pored napada u Taganrogu, Ukrajina je potvrdila i uspešan udar na vertikalni rezervoar (model RV-5000) u naftnom terminalu Tuapseu Krasnodarskom kraju. Uništeni rezervoar, kapaciteta do 5.000 kubnih metara nafte ili naftnih derivata, bio je deo pomorske infrastrukture koja podržava rusku logistiku goriva.

Važnost pogođenih kapaciteta

Taganroško vazduhoplovno postrojenje posebno je važna meta zbog svoje uloge u produžavanju životnog veka i borbene efikasnosti ruskih strateških bombardera.

Tu-95MS, avion iz doba Hladnog rata koji je i dalje u aktivnoj službi, predstavlja jednu od glavnih platformi za isporuku raketa Kh-101 i drugih dalekometnih krstarećih projektila.

Satelitski snimci baze Engels-2