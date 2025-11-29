Slušaj vest

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp objavio je danas da vazdušni prostor iznad i blizu Venecuele treba smatrati "potpuno zatvorenim", usred rastućeg sukoba sa predsedikom te zemlje Nikolasom Madurom.

"Svim avio-kompanijama, pilotima, trgovcima drogom i ljudima, molim vas da vazdušni prostor iznad i oko Venecuele smatrane potpuno zatvorenim!", napisao je Tramp na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

Trampova administracija je, u svom navodnom suzbijanju narko kartela, pojačala pritisak na Venecuelu raspoređivanjem vojske na Karibima i postavljanjem najvećeg nosača aviona na svetu.

Američka Federalna uprava za vazduhoplovstvo upozorila je prošle nedelje glavne avio-kompanije u zemlji na "potencijalno opasnu situaciju" prilikom letenja iznad Venecuele zbog "pogoršanja bezbednosne situacije i pojačane vojne aktivnosti u ili oko zemlje".

Venecuela je oduzela operativna prava za šest velikih međunarodnih avio-kompanija koje su obustavile letove u zemlju nakon tog američkog upozorenja.