Gvineja-Bisao suspendovana je iz Afričke unije (AU) nakon što je u toj zemlji izbio puč, pod obrazloženjem da taj savez neće tolerisati neustavne promene.

U rezoluciji, koju je juče usvojio Savet za mir i bezbednost AU, organizacija je navela da ima "nultu toleranciju prema neustavnim promenama vlade" i predložila da se Gvineja Bisao "odmah suspenduje od učešća u svim aktivnostima Unije, njenih organa i institucija, dok se ne uspostavi ustavni poredak".

Vojska je preuzela vlast u Gvineji-Bisao u sredu, 26. novembra, nakon predsedničkih i parlamentarnih izbora, na kojima su pobedu proglasili aktuelni predsednik Umaro Sisoko Embalo i kandidat opozicije Fernando Dijas.

Pučevi česta pojava

Gvineja-Bisao je jedna od najsiromašnijih zemalja na svetu, a pučevi u njoj nisu retka pojava. Od sticanja nezavisnosti od Portugala pre više od 50 godina prošla je kroz četiri državna udara, 17 pokušaja puča i niz promena vlada.

Zemlja je postala čvorište za trgovinu drogom između Latinske Amerike i Evrope, što stručnjaci smatraju jednim od uzroka za političke nemire u njoj.

Gvineja-Bisao je suspendovana i iz Zapadnoafričkog regionalnog bloka (ECOWAS), što je ta organizacija odlučila u četvrtak, 27. novembra.

Vojska je nakon puča inaugurisala bivšeg načelnika generalštaba vojske generala Hortu Intu za šefa vojne Vlade, koja bi trebalo da nadgleda jednogodišnji prelazni period u zemlji, prenela je državna televizija.