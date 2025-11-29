Slušaj vest

Donald Tramp je izjavio da će pomilovati bivšeg predsednika Hondurasa, Huana Orlanda Ernandeza, koji je prošle godine osuđen po optužbama za trgovinu drogom na američkom sudu.

Američki predsednik je u petak objavio ovu odluku na društvenim mrežama i rekao da je Ernandez „veoma grubo i nepravedno tretiran“.

Ernandez je u martu 2024. godine proglašen krivim za zaveru za uvoz kokaina u SAD i za posedovanje mitraljeza. Osuđen je na 45 godina zatvora.

Foto: Printscreen YouTube

Tramp je takođe pružio podršku konzervativnom predsedničkom kandidatu Nasriju „Titu“ Asfuri na opštim izborima u toj centralnoameričkoj zemlji, koji će se održati u nedelju.

Ernandez, član Nacionalne stranke, koji je bio predsednik Hondurasa od 2014. do 2022. godine, izručen je SAD u aprilu 2022. godine kako bi mu se sudilo zbog vođenja nasilne zavere za trgovinu drogom i pomaganja u krijumčarenju stotina tona kokaina u SAD.