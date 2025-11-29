Slušaj vest

Iranski mediji objavili su snimke koji prikazuju prve trenutke izraelskih udara na položaje iranske vojske tokom 12-dnevnog rata.

Prema tim snimcima, prve mete izraelske avijacije bile su radarske pozicije i sistemi protivvazdušne odbrane. Kamere su zabeležile trenutke u kojima su posade obavljale svoje svakodnevne aktivnosti, neposredno pre preciznih udara.

Kao prva meta napada, uništena je radarska baza Nadžm, pogođena raketama izraelskog vazduhoplovstva.

S druge strane, zamenik komandanta iranskog vazduhoplovstva, general Reza Hadžeh, izjavio je da su iranske protivvazdušne snage uspele da obore 196 aviona i dronova različitih tipova.

Na snimku objavljenim na društvenim mrežama vidi se trenutak eksplozije u prostoriji u kojoj su se nalazila tri iranska vojnika.

Snimci takođe pokazuju da iranske posade aviona nisu očekivale napad, što je, prema dostupnim informacijama, doprinelo većem gubitku protivvazdušnih sistema nego što se očekivalo.