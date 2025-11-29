Slušaj vest

Posle šest dana intenzivne potrage, austrijska policija potvrdila je da je telo Stefani Piper pronađeno je u koferu na zabačenoj lokaciji u Sloveniji. Glavni osumnjičeni - njen bivši dečko - priznao je zločin tokom ispitivanja.

Influenserka Stefani Piper vodila se kao nestala od 23. novembra, kad nije došla na posao i prestala da se javlja porodici. Policija je odmah posumnjala na ubistvo, a istragu je dodatno ubrzalo ponašanje bivšeg partnera, koji je u danima posle nestanka više puta putovao u Sloveniju i potom postao nedostupan.

Ubrzo se desio preokret: slovenačka policija locirala je zapaljeno vozilo na parkingu blizu granice. Automobil je pripadao bivšem partneru nestale Stefani, koji je pronađen u blizini i uhapšen.

1/11 Vidi galeriju Nestala Stefani Piper Foto: Instagram

Nakon ekstradicije, prebačen je u Austriju, gde je nad njim vođena intenzivna kriminalistička obrada.Uprkos hapšenju osumnjičenog, lokacija Stefani Piper ostala je nepoznata sve do petka, dok je istraga Styrian State Criminal Police Office pratila svaki trag koji bi mogao ukazati na mesto gde se nalazi.

Priznanje i jeziv nalaz u šumi

Danas je došlo do preokreta: tokom višesatnog ispitivanja, kada je pritisak istražitelja pojačan, osumnjičeni je izgovorio ključne reči: "Ja sam to uradio."

Nakon priznanja, 31-godišnjak je naveo lokaciju u zabačenom šumskom području u Sloveniji. Tamo su policajci pronašli kofer u kojem se nalazilo telo žene. Iako se čeka zvanična potvrda DNK analizom, istražni izvori navode da je reč o nestaloj Stefani. Prema prvim nalazima, žrtva je najverovatnije ugušena.

Austrijska i slovenačka policija nastavljaju zajednički rad na slučaju kako bi se razjasnile sve okolnosti zločina, uključujući motiv, vreme smrti i detalje o kretanju osumnjičenog.

Porodica, prijatelji i pratioci Stefani i dalje čekaju zvaničnu potvrdu identiteta, ali istraga je jasno usmerena na nasilno delo koje je potreslo Austriju i region.