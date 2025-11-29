Slušaj vest

Lider gruzijske opozicione Građanske stranke Aleksandre Elisašvili uhapšen je danas zbog sumnje da je pokušao da zapali zgradu Gradskog suda u Tbilisiju, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova te zemlje.

U saopštenju ministarstva objavljenom na Fejsbuku navodi se da je Elisašvili rano ujutru čekićem razbio prozor, provalio u zgradu sudske kancelarije u Tbilisiju, a zatim oko kancelarije prosuo benzin.

Ministarstvo dodaje da je Elisašvili bio naoružan, kao i da je tokom privođenja napao službenika suda.

Građanska stranka, koja pripada koaliciji Lelo-Snažna Gruzija, jedna je od tri glavne opozicione grupe u zemlji, na koje vlasti sve više pojačavaju pritisak.

Vladajuća stranka Gruzijski san podnela je Ustavnom sudu zahtev za zabranu rada tri glavne opozicione grupe, dok je više opozicionih političara već u pritvoru, egzilu ili se suočava sa krivičnim optužbama, za koje se sumnja da su politički motivisane.

Elisašvili je uhapšen dan nakon što je u Tbilisiju održan protest kojim je obeleženo godinu dana skupova protiv odluke Vlade da obustavi pregovore o članstvu u Evropskoj uniji.

Stranka Gruzijski san pokušala je da obuzda pokret pooštravanjem pravila o javnim okupljanjima, kao i usvajanjem niza zakona usmerenih protiv grupa za zaštitu ljudskih prava, nevladinih organizacija i nezavisnih medija.