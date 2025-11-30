Slušaj vest

Beloruski predsednik Aleksandar Lukašenko stigao je u Mjanmar, u posetu dobre volje, objavili su državni mediji ove zemlje koja na svom čelu ima vojnu huntu.

Lukašenko je drugi strani lider koji je posetio ovu zemlju jugoistočne Azije otkako je 2021. godine došla pod vojnu upravu.

Poseta dolazi samo mesec dana pre izbora u Mjanmaru za koje se tvrdi da neće biti ni slobodni niti pošteni.

Kritičari Lukašenkovu posetu vide kao davanje privida podrške izborima.

Od puča u Mjanmaru, Belorusija je glavni pristalica i dobavljač vlade te zemlje, zajedno sa Kinom i Rusijom.

Belorusija je i među retkim zemljama koju je posetio general Min Aung Hlaing, šef vojne vlade Mjanmara, koji je putovao tamo u martu i junu.

Mjanmarske vojne lidere su mnoge zapadne zemlje izbegavale i sankcionisale zbog svrgavanja izabrane vlade Aung San Su Ći u februaru 2021. godine i zbog velikih kršenja ljudskih prava u pokušaju da se slomi otpor vojnoj vlasti.

Jedini drugi strani lider koji je posetio Mjanmar bio je, 2022. godine, tadašnji premijer Kambodže Hun Sen, u svojstvu predsedavajućeg Asocijacije zemalja jugoistočne Azije.

Lukašenko razgovarao sa visokim zvaničnicima

Državna televizija Mjanmara (MRTV) izvestila je da je Lukašenko u petak razgovarao sa Min Aung Hlaingom i drugim visokim zvaničnicima, razmenjujući mišljenja o bilateralnim odnosima, izbornim procesima i slanju beloruskih posmatrača izbora, kao i o unapređenju saradnje u svim sektorima, uključujući vojsku.

U izveštaju se navodi da su potpisali memorandume o razumevanju i ugovore o saradnji u sektorima koji uključuju nauku, tehnologiju i ekonomiju.

Tokom posete Min Aung Hlainga Belorusiji u martu, Lukašenko se obavezao da će podržati izbore koje organizuje vojska i obećao je da će poslati posmatrače.

Kritičari kažu da su planirani izbori prevara čiji je cilj normalizacija uticaja vojske, a nekoliko opozicionih grupa, uključujući oružane snage otpora, reklo je da će pokušati da osujete izbore.

Pravda za Mjanmar, grupa koja razotkriva finansijske izvore vojske, navela je u saopštenju objavljenom juče da je Belorusija obezbedila vojsci Mjanmara oružje, opremu i obuku.