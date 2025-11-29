Hoće li zid protiv dronova zaštititi evropsko nebo?

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski saopštio je da Ministarstvo odbrane priprema ažuriranje ključnih dokumenata za planiranje odbrane i finansiranje programa dronova i podršku borbenim brigadama.

"Vreme je da se promene osnovni dokumenti o odbrani Ukrajine, posebno plan odbrane naše države. Tok neprijateljstava je pokazao šta bi tačno trebalo da postanu ažurirani prioriteti", napisao je Zelenski na Telegramu, preneo je Ukrinform.

Ministar odbrane Denis Šmihal će pripremiti detaljne predloge za izmene koje će biti razmatrane u Kabinetu ministara.

Predsednik Ukrajine je istakao i jačanje zaštite kritične infrastrukture u Nikolajevskoj i Hersonskoj oblasti.

Vlada je, kako je dodao, obezbedila sredstva za kupovinu dronova i podršku borbenim brigadama, uključujući mesečnu tranšu subvencija od 87,7 miliona evra i dodatnih 163,2 miliona evra za liniju dronova.

Zelenski je takođe održao sastanak sa načelnikom Glavne obaveštajne uprave Ministarstva odbrane Ukrajine Kirilom Budanovim.