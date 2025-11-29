Slušaj vest

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski posetiće u ponedeljak predsednika Francuske Emanuela Makrona u Parizu, saopštila je danas kancelarija francuskog predsednika.

Dvojica lidera razgovaraće o "uslovima za pravedan i trajan mir", posle razgovora u Ženevi i predstavljanja američkog mirovnog plana, navela je Jelisejska palata, prenosi Rojters.

Zelenski je poslednji put boravio u Parizu 17. novembra.

SAD su prošle nedelje postavile ultimatum Kijevu da do Dana zahvalnosti prihvati uslove sporazuma u 28 tačaka.

Dokument je naknadno ublažen tako što su najspornija pitanja razdvojena, nakon intenzivnih diplomatskih konsultacija u Ženevi i pod pritiskom evropskih saveznika Ukrajine.

Kurir.rs/Rojters

