Azerbejdžanske vlasti privele su danas opozicionog lidera i bivšeg državnog sekretara Alija Karimlija, čime se pojačava pritisak na opoziciju u toj zemlji, saopštio je danas njegov savetnik.

Karimli je predsednik opozicionog Narodnog fronta Azerbejdžana i priveden je nakon što mu je dom pretresen, zajedno sa funkcionerom te stranke Mamedom Ibrahimom.

Vlasti nisu pružile zvanične informacije o hapšenjima, dok su njima bliski mediji preneli da je ta akcija deo istrage protiv bivšeg šefa predsedničke administracije Ramiza Mehdijeva, koji se tereti za pokušaj nasilnog preuzimanja vlasti, veleizdaju i pranje novca, a trenutno se nalazi u kućnom pritvoru.

Azerbejdžan u poslednjih nekoliko meseci pojačava represiju protiv delanja opozicionih stranaka, aktivista i nezavisnih političara, tvrde organizacije za zaštitu lljudskih prava.

Kurir.rs/Beta

