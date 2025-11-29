SVE SPREMNO ZA NAPAD: Američki vojni avioni neprestano patroliraju vazdušnim prostorom kod Venecuele
Američki vojni avioni gotovo stalno patroliraju vazdušnim prostorom u blizini Venecuele, piše Vašington post
Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp objavio je danas da vazdušni prostor iznad i blizu Venecuele treba smatrati "potpuno zatvorenim", usred rastućeg sukoba sa predsedikom te zemlje Nikolasom Madurom.
"Svim avio-kompanijama, pilotima, trgovcima drogom i ljudima, molim vas da vazdušni prostor iznad i oko Venecuele smatrane potpuno zatvorenim!", napisao je Tramp na svojoj društvenoj mreži Truth Social.
Trampova administracija je, u svom navodnom suzbijanju narko kartela, pojačala pritisak na Venecuelu raspoređivanjem vojske na Karibima i postavljanjem najvećeg nosača aviona na svetu.
Mediji su 13. novembra objavili da bi vlasti SAD mogle pokušati da svrgnu predsednika Venecuele Nikolasa Madura u narednim danima.
Kurir.rs/Vašington post.