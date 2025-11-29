Slušaj vest

Američki vojni avioni gotovo stalno patroliraju vazdušnim prostorom u blizini Venecuele, piše Vašington post

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp objavio je danas da vazdušni prostor iznad i blizu Venecuele treba smatrati "potpuno zatvorenim", usred rastućeg sukoba sa predsedikom te zemlje Nikolasom Madurom.

"Svim avio-kompanijama, pilotima, trgovcima drogom i ljudima, molim vas da vazdušni prostor iznad i oko Venecuele smatrane potpuno zatvorenim!", napisao je Tramp na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

Trampova administracija je, u svom navodnom suzbijanju narko kartela, pojačala pritisak na Venecuelu raspoređivanjem vojske na Karibima i postavljanjem najvećeg nosača aviona na svetu.

Mediji su 13. novembra objavili da bi vlasti SAD mogle pokušati da svrgnu predsednika Venecuele Nikolasa Madura u narednim danima.

Kurir.rs/Vašington post.

