Ministarstvo zdravlja u Gazi saopštilo je danas da je broj palestinskih žrtava premašio 70.000 od početka rata između Izraela i palestinske militantne grupe Hamas.

Broj žrtava nastavio je da raste pošto je poslednji prekid vatre stupio na snagu 10. oktobra, prenosi AP.

Izrael i dalje izvodi napade kao odgovor na ono što naziva kršenjima primirja, a tela iz ranijih faza rata i dalje se izvlače iz ruševina, navodi Ministarstvo zdravlja.

U Ministarstvu zdravlja u Gazi rade medicinski stručnjaci i vode detaljnu evidenciju koju međunarodna zajednica uglavnom smatra pouzdanom.

Ministarstvo navodi da palestinski broj žrtava sada iznosi 70.100.

Gaza Foto: HAITHAM IMAD/EPA

Ministarstvo je dodalo da su dva tela primljena u bolnice u Gazi u poslednjih 48 sati, od kojih je jedno izvučeno ispod ruševina, dok je rat opustošio teritoriju.

Napad 7. oktobra rezultirao je smrću 1.221 osobe na izraelskoj strani, uglavnom civila, prema podacima koje je AFP prikupio na osnovu zvaničnih podataka.

Ukupno je 251 osoba oteta tokom napada Hamasa i odvedena u Gazu.

Kao deo primirja, Hamas je oslobodio 20 živih talaca koje je još uvek držao i vratio tela 26 od 28 preminulih talaca.

Zauzvrat, Izrael je oslobodio oko 2.000 palestinskih zatvorenika i vratio tela stotina preminulih Palestinaca.