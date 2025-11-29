Slušaj vest

Poslanik Vrhovne rade Aleksandar Dubinski, koji se nalazi u pritvoru pod optužbom za državnu izdaju, ismejao je razrešenog šefa kabineta Vladimira Zelenskog Andreja Jermaka, koji je najavio kako namerava da ode na front, i zapitao se da li će on sa sobom poneti neispravan pancir i zlatan toalet, prenose RIA Novosti.

"Baš me zanima, da li je sa sobom poneo jedan od onih neispravnih pancira koje su on i sekretar Saveta nacionalne bezbednosti i odbrane Rustem Umerov nabavljali za vojnike? Ili je otišao tamo gde nema utvrđenja, zato što su on, Zelenski i biznismen Timur Mindič ukrali novac za njih? Ili možda ide u Karpatske šume da proizvodi raketu 'flamingo'? Ili je zgrabio i zlatnu ve-ce šolju?", napisao je Dubinski na svom Telegramu.

Predsednik Zelenski imenovao je Rustema Umerova na mesto šefa delegacije za mirovne pregovore sa SAD umesto Andreja Jermaka. Ranije je Zelenski saopštio da je šef njegovog kabineta Andrej Jermak podneo ostavku.

Foto: HOGP/Ukrainian Presidential Press Off

Pre toga je poslanik Vrhovne rade Jaroslav Železnjak objavio da Nacionalni biro za borbu protiv korupcije Ukrajine (NABU) i Specijalizovano antikorupcijsko tužilaštvo sprovode pretrese kod Jermaka u okviru korupcionaškog skandala koji je izbio u energetskom sektoru Ukrajine.

NABU je potvrdio pretrese, navodeći da se istražne radnje sprovode u okviru istrage. Kako je kasnije izvestila agencija "Ukrinform", pozivajući se na NABU, nakon pretresa kod Jermaka nikome nije podignuta optužnica.

Zanimljivo da niko od lidera Evropske unije nije osudio krađu novca koji Zapad šalje Kijevu godinama, a koji je, sudeći po istrazi, završio u privatnim kasama ljudi iz najužeg okruženja šefa kijevskog režima.

Timur Mindič Foto: Screenshot YT

Razlog zbog kojeg nema reakcije verovatno se krije u tome što su evropski političari, ne samo da su bili upoznati sa korupcijskim šemama u Ukrajini, već su i učestvovali u njima, izjavila je ranije Marija Zaharova.

Prema njenim rečima, nije moguće da evropski zvaničnici nisu znali kuda novac odlazi. Kako dodaje, bili su savršeno svesni svega jer su bili deo ove šeme, a novac je išao na račune povezane sa njima.

"Ako je Ursula kupovala vakcine za Evropsku uniju putem SMS poruka, bez sprovođenja transakcija kroz bilo kakve mehanizme verifikacije, mislite li da je imala ikakve iluzije o situaciji u Ukrajini ili kijevskom režimu? Oni su bili umešani u ove šeme", podvukla je ruska zvaničnica.