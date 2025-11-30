Slušaj vest

Zima kalendarski još nije ni počela, a ovaj grad već dva meseca je u minusu kada je temperatura vazduha u pitanju. U pitanju je grad Verhojansk, koji se nalazi na krajnjem severoistoku Rusije.

Temperature već od početka novembra padaju ispod -40 stepeni, a poslednjih dana svakim danom sve je hladnije, pa su minimalne temperature opale na skoro -50 stepeni. Čak su i maksimalne dnevne oko -45 stepeni.

Narednih dana biće još ledenije, uz temperature početkom decembra i ispod -50 stepeni.

Verhojansk, Omjakon i Jakutsk najhladniji su gradovi na severnoj hemisferi tokom zimskih meseci, a ovaj deo Rusije hladniji je čak i od polarnih predela, pa i od najhladnijih predela unutar Grenlanda.

Foto: Amos Chapple / Shutterstock Editorial / Profimedia

Inače, Verhojansk se nalazi dosta južnije, ali su tamo zime najledenije na svetu, zahvaljujući snažnom anticklonu i ekstremno visokom vazdušnom pritisku.

Vreme tokom zimskih meseci je ledeno i skoro bez padavina, a sneg koji padne u oktobru zadržava se do kraja aprila. Iako su leta kratka, ona su ugodna, uz temperature iznad 25 stepeni, a mogu dostići čak i 35. Međutim, čak i tokom letnjih meseci može doći do naglog zahlađenja sa snegom, a da temperatura opadne na 0°C.

Decemba, januar i februar kontinetalnom delu severoistoka Rusije i ovim gradovima donosi prosečne temperature oko -50 stepeni, a tokom najhlandijih dana može opasti i ispod -60 stepeni.