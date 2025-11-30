Slušaj vest

Najmanje 19 ljudi je poginulo kada se brod u DR Kongo prevrnuo na jezeru Mai-Ndombe usled jakih vetrova, saopštio je guverner pokrajine Mai-Ndombe.

Plovilo je u petak uveče krenulo iz sela Kiri ka Kinšasi kada je, prema navodima lokalnih vlasti, jedan od dva motora otkazao zbog olujnog vetra, zbog čega se brod prevrnuo, preneo je Rojters.

Prvog dana pronađeno je devet tela, a sledećeg još 10, dok je 82 putnika preživelo, rekao je guverner Nkoso Kevani Lebon. ​

Broj nestalih za sada nije poznat. Lokalni zvaničnik Fredi Bonzeke Iliki procenio je da je na brodu bilo najmanje 200 ljudi i naveo da potraga za telima i dalje traje.

On je istakao da se često ispostavi da propisi o težini i maksimalnom broju putnika nisu poštovani, a dodao je i da raniji predlog zabrane improvizovanih drvenih čamaca na jezeru nije sproveden.