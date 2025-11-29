Slušaj vest

Andrij Jermak, bivši šef Kancelarije predsednika Ukrajine, izjavio je da ne zamera predsedniku Volodimiru Zelenskom nakon što je podneo ostavku.

Jermak je rekao za Fajnenšel tajms da ne gaji nikakvu loša osećanja prema Zelenskom.

"Bio mi je prijatelj pre ovog posla i pamtiću ga i posle".

Jermak je takođe rekao da je ukrajinska delegacija koju je predvodio u Ženevi uspela da obezbedi reviziju početne verzije američkog mirovnog plana.

"Delegacija pod mojim vođstvom u Ženevi, zajedno sa našim američkim partnerima, uspela je da obezbedi da dokument od 28 tačaka više ne postoji", rekao je Jermak, misleći na revidirani mirovni plan, koji je sada prihvatljiviji za Kijev.

"Ostalo je nekoliko teških tačaka oko kojih se treba dogovoriti, i verujem da je to moguće".

Foto: Brendan Smialowski/Pool AFP

Jermak je uveren da "u svakom slučaju, predsednik – bez obzira na pritisak – neće potpisati niti odobriti ništa što je suprotno interesima Ukrajine".

Ukrajinska pravda je 28. novembra objavila da Nacionalni antikorupcijski biro Ukrajine (NABU) i Specijalizovano tužilaštvo za borbu protiv korupcije (SAP) vrše pretrese u Jermakovoj kancelariji u vladinom okrugu. Novinari Ukrajinske pravde uspeli su da snime oko 10 zaposlenih iz NABU-a i SAP-a kako ulaze u vladin okrug.

Jermak je potvrdio da se pretres vrši u njegovoj kući i rekao da je spreman da pomogne u istrazi. Ukrajinska pravda je utvrdila da mu nije uručeno obaveštenje o sumnji od jutra 28. novembra.

Kasnije je Zelenski objavio da je prihvatio Jermakovu ostavku na mesto šefa Kancelarije predsednika Ukrajine. Zelenski je dodao da će 29. novembra održati konsultacije o Jermakovom potencijalnom nasledniku.

Jermak je kasnije rekao da se pridružuje oružanim snagama nakon što je podneo ostavku.