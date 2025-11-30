Slušaj vest

Naučnici su zabeležili više od 2.000 tragova aktivnih seizmičkih izvora u Grčkoj, i stvorili prvu sveobuhvatnu bazu podataka u zemlji sklonoj zemljotresima, saopštio je juče član istraživačkog tima koji je autor studije.

Studija, nedavno objavljena u časopisu Sajentifik Dejta (Scientific Data), "ima praktične implikacije za bezbednost i održavanje infrastrukture zemlje", rekao je Vasiliki Mouslopoulou grčkoj novinskoj agenciji ANA.

"Putni sistemi, mostovi, brane i mesta za proizvodnju električne energije moraju da budu projektovani uz razumevanje distribucije aktivnih izvora zemljotresa koji mogu izazvati pomeranje tla", rekao je naučnik Nacionalne opservatorije u Atini.

Grčka je seizmički najaktivnija zemlja u Evropi, deformisana dinamičkim sistemom subdukcije i najbržim kontinentalnim pomeranjem na svetu, navodi se u studiji.

Baza podataka, nazvana AFG (Aktivni rasedi Grčke), navodi 3.815 tragova raseda (pukotina), grupisanih u 892 raseda, od kojih se polovina beleži prvi put. ; Više od 2.000 tragova raseda klasifikovano je kao aktivno.

U maju je snažan zemljotres magnitude 6,1 stepeni pogodio grčko ostrvo Krit i osetio se čak do Atine.

U januaru i februaru, ostrvo Santorini, glavna turistička destinacija u Egejskom moru, doživelo je izuzetnu seizmičku aktivnost, sa stotinama potresa koji su doveli do evakuacije hiljada stanovnika mesecima.