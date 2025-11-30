Slušaj vest

Sa samo 11 godina, Loren Simons je već stekao diplomu osnovnih studija fizike na Univerzitetu u Antverpenu, dok većina dece njegovih godina još uvek ide u osnovnu školu, preneo je portal "Fokus na Belgiju" dodajući da je on sigurno najpoznatiji vunderkind u Belgiji, a možda i u svetu jer drži rekord kao najmlađa osoba sa doktoratom iz te vrste fizike.

Pošto je Simons već završio master studije fizike, taj tinejdžer iz Ostendea je nedavno uspešno odbranio svoju tezu i stekao doktorat iz kvantne fizike.

Simons, čudo od deteta, ostaje ambiciozan, jer sada planira da svu svoju energiju posveti radu sa svojim ocem, koji živi u Minhenu, kako bi stekao doktorat iz medicine usmeren na veštačku inteligenciju, oblast koja nije povezana sa fizikom.

"Verovatno sam najmlađa osoba na svetu koja je stekla doktorat", rekao je Simons za belgijske medije dodajući da sanja o stvaranju "nadljudi" radeći na tehnološkim sredstvima koja bi pomogla ljudskom telu da produži život.

I mladi Belgijanac tvrdi da, uprkos veoma zauzetom akademskom rasporedu, i dalje ima vremena da se vidi sa prijateljima svojih godina, a najviše voli video igrice, dodao je belgijski portal.