Slušaj vest

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski smatra da je sasvim moguće postići dogovor sa SAD o neophodnim koracima za dostojanstveno okončanje rata u narednih nekoliko dana.

"Ukrajinska delegacija bi već trebalo da bude u Sjedinjenim Državama do večeras, po američkom vremenu. Dijalog zasnovan na Ženevskim tačkama će se nastaviti. Diplomatija ostaje aktivna.

Američka strana pokazuje konstruktivan pristup i u narednim danima je izvodljivo konkretizovati korake kako bi se utvrdilo kako dovesti rat do dostojanstvenog kraja. Ukrajinska delegacija ima potrebne direktive i očekujem da će delegacija raditi u skladu sa jasnim ukrajinskim prioritetima", rekao je Zelenski u svom večernjem obraćanju.

Zelenski je takođe pomenuo da su u toku pripreme za saradnju sa ukrajinskim partnerima sledeće nedelje, "uključujući i obezbeđivanje višeg kvaliteta naše protivvazdušne odbrane, i veoma računamo na podršku naših partnera".

Ukrajinska delegacija na čelu sa Rustemom Umerovim, sekretarom Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu Ukrajine, danas je otputovala u Sjedinjene Države kako bi nastavila razgovore o američkom mirovnom planu. Zelenski očekuje izveštaj u nedelju.

Aksios je ranije objavio da bi Andrij Jermak, bivši šef kabineta ukrajinskog predsednika, trebalo da otputuje u SAD na pregovore o "mirovnom sporazumu".

Devet ljudi se pridružilo delegaciji koja će prisustvovati mirovnim pregovorima o rešavanju rata koji je Rusija pokrenula protiv Ukrajine, među njima su Umerov, Kirilo Budanov, šef Odbrambene obaveštajne službe Ukrajine (ODU); Vadim Poklad, zamenik šefa Službe bezbednosti Ukrajine; i Andrij Hnatov, načelnik Generalštaba Oružanih snaga Ukrajine.

Kurir.rs/Ukrajinska pravda

Ne propustitePlanetaDRAMATIČNO OBRAĆANJE ZELENSKOG POSLE OSTAVKE JERMAKA: Rusija jedva čeka da Ukrajina napravi greške! RIZIKUJEMO DA IZGUBIMO SVE! (VIDEO)
Volodimir Zelenski.jpg
Planeta"ZELENSKI MI JE BIO PRIJATELJ": Oglasio se Andrij Jermak: Uspeli smo da srušimo Trampov plan!
x01 AP Brendan Smialowski.jpg
PlanetaZELENSKI OPET IDE KOD MAKRONA: Tražiće uslove za pravedan i trajan mir
macorn02 EPA Ludovic Marin Pool.jpg
PlanetaDELEGACIJA UKRAJINE OTIŠLA U AMERIKU NA PREGOVORE! Zelenski postavio Rustema Umerova na čelo pregovaračkog tima!
Volodimir Zelenski Rustem Umerov, Kiril Budanov
PlanetaDVA SU SCENARIJA, JEDAN JE BAŠ LOŠ PO EVROPU: Za pobedu Ukrajine u ratu biće potrebno 2.500 tenkova, 3.000 artiljerijskih sistema i 8 MILIONA dronova svih vrsta
ukrajinska vojska
Planeta"BILO JE ON ILI JERMAK, ZELENSKI JE IZABRAO - SEBE": Predsednik Ukrajine nije verovao da će stvari otići ovako daleko, pritisak postao intenzivan!
x AP Brendan Smialowski.jpg