Ukrajinski mornarički dronovi „Si Bejbi“ napali su i onesposobili dva ruska naftna tankera, „Kairos“ i „Virat“, koji su deo takozvane „flote u senci“ Kremlja.

Napad se dogodio juče, duž turske obale Crnog mora, a informaciju je danas za Kijev Independent potvrdio izvor iz Službe bezbednosti Ukrajine (SBU), piše Kijev Independent .

Prema izvoru, meta operacije bili su brodovi koji bi mogli da transportuju naftu vrednu skoro 70 miliona dolara i tako pomognu Moskvi da zaobiđe međunarodne sankcije. Oba tankera su bila na putu ka ruskoj luci Novorosijsk radi utovara tereta i u trenutku napada su bila prazni.

Objavljeni su i ranije neviđeni snimci ove ukrajinske operacije.

„Značajan udarac“ ruskom transportu nafte

Izvor je rekao da su dronovi „uspešno obavili svoj posao na brodovima“, dodajući da je zajednička operacija sa ukrajinskom mornaricom nanela „značajan udarac ruskom transportu nafte“. Video koji je pružio izvor prikazuje oba tankera koja su pretrpela kritičnu štetu nakon eksplozija.

Brodovi sa istorijom izbegavanja sankcija

Napadnuti tankeri imaju dugu istoriju izbegavanja sankcija. „Flota u senci“ sastoji se od plovila koja se oslanjaju na nejasno vlasništvo, zastave pogodnosti i nepravilne pomorske prakse za transport ruske nafte uprkos zapadnim ograničenjima.

Blumberg je izvestio da se Kairos vraća u Novorosijsk nakon što je isporučio sirovu naftu marke Ural Indiji. Virat, koji su sankcionisale i SAD i EU zbog transporta ruske nafte, veći deo godine je proveo neaktivan u zapadnom delu Crnog mora nakon što je 10. januara dodat na američku sankcionu listu.