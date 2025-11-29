Slušaj vest

Karakas je danas osudio izjavu američkog predsednika Donalda Trampa da vazdušni prostor oko Venecueletreba smatrati zatvorenim, saopštila je vlada Venecuele.

Ona je ocenila Trampove komentare "kolonijalističkom pretnjom" po suverenitet zemlje, nespojivom sa međunarodnim pravom, prenosi Rojters.

Tramp je ranije danas izjavio da vazdušni prostor iznad i oko Venecuele treba smatrati "zatvorenim u potpunosti", ali nije izneo detalje.

"Svim avio-kompanijama, pilotima, trgovcima drogom i trgovcima ljudima, molim vas da vazdušni prostor iznad i oko Venecuele smatrate zatvorenim u potpunosti", napisao je Tramp na svojoj platformi Truth Social.

Tramp je u četvrtak obećao da će pojačati vojne akcije protiv navodnih krijumčara droge, rekavši da će vojska SAD "vrlo uskoro" započeti kopnene operacije u Venecueli.

"Verovatno ste primetili da ljudi više ne žele da prevoze (drogu) morem, pa ćemo početi da ih zaustavljamo i kopnom. Kopnena ruta je lakša, a to će početi veoma uskoro", istakao je Tramp.

Tramp je ranije optužio predsednika Venecuele Nikolasa Madura da vodi kriminalnu imperiju ugrađenu u državni aparat, koja je korumpirala vojsku, obaveštajne službe, sudove i parlament, što je Maduro negirao.

Kurir.rs/Agencije

