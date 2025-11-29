Nije povređen u incidentu.

Nije povređen u incidentu.

Slušaj vest

Predsednik Nacionalnog okupljanja (RN) Žordan Bardela pogođen je danas jajetom u glavu tokom potpisivanja knjiga u Tarn i Garoni, na jugozapadu Francuske, saopštila je žandarmerija.

Muškarac, star oko 70 godina, razbio mu je jaje o glavu tokom potpisivanja knjiga pre nego što je priveden i stavljen u pritvor, prenosi Figaro.

Predsednik RN nije povređen u incidentu.

Potpisivanje knjiga bilo je na kratko prekinuto nešto pre 16 časova, da bi kasnije bilo nastavljeno.

Prema izvorima bliskim Bardeli, radilo se preciznije o "udarcu pesnicom sa jajetom".

Protiv napadača podneta je prijava u ime Bardele i RN.

Profil napadača trenutno se ispituje.

U ovom trenutku žandarmerija ne može da utvrdi vezu između 70-odišnjaka i demonstracija koje su se paralelno održavale tokom potpisivanja knjiga.

"S jedne strane su bili demonstranti koji su protestovali protiv Žordana Bardele, a s druge strane, u redu, bio je ovaj muškarac koji je nasrnuo na njega", navodi žandarmerija i dodaje da će istraga razjasniti motive napada.

Osumnjičeni je trenutno u pritvoru zbog "nasilja nad osobom koja vrši javnu funkciju bez onesposobljavanja".

U Vezulu, na istoku Francuske, predsednika RN napao je u utorak 17-godišnji srednjoškolac koji je na njega bacio brašno.

Mladić je priveden i stavljen u pritvor zbog "nasilja nad osobom koja obavlja javnu funkciju".