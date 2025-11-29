Slušaj vest

Iranske vlasti su danas obustavile proizvodnju električne energije iz jedne od najvećih brana u zemlji zbog pada nivoa vode, preneli su lokalni mediji.

Ta obustava dolazi u trenutku kada se Iran suočava sa jednom od najgorih suša od kada je počela meteorološka evidencija pre 60 godina.

"Sa padom nivoa akumulacije brane Karkeh, proizvodnja elektrane je prekinuta iz nacionalne mreže", rekao je direktor brane i njene elektrane Amir Mahmudi, prenela ja agencija Irna.

Voda je zatim ispuštena kroz kapije brane na nizvodnu lokaciju kako bi se zadovoljile potrebe lokalnog stanovništva, dodao je ona.

Ta brana, nazvana po reci na kojoj je izgrađena, nalazi se u provinciji Huzestan na jugozapadu Irana.

To je najveća nasipna brana u Iranu i na Bliskom istoku, prema iranskoj novinskoj agenciji.

Rezervoar trenutno sadrži milijardu kubnih metara vode, rekao je Mahmudi, dodajući da je "nivo vode na 180 metara, što je 40 metara ispod normalnog operativnog nivoa" za proizvodnju električne energije.

Iran, uglavnom sušna zemlja, godinama pati od hroničnih suša i toplotnih talasa, za koje se očekuje da će se pogoršati sa klimatskim promenama.

Nivo padavina je smanjen za oko 90 odsto ove godine u poređenju sa dugoročnim prosekom, preneli su lokalni mediji.

Rezervoari koji snabdevaju vodom mnoge provincije dostigli su istorijski niske nivoe.

Iranske vlasti su pokrenule operacije zasejavanja oblaka kako bi izazvale padavine i pribegle su periodičnim prekidima snabdevanja vodom stanovništva kako bi upravljale potrošnjom.