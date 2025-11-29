Slušaj vest

Borut Pahor, bivši predsednik Slovenije, šokirao je region fotografijama koje je objavio na svojim društvenim mrežama.

Naime, na njegovim zvaničnim Fejsbuk i Instagram profilima pojavile su se slike na kojima bivši šef države pozira u pidžami, u opuštenom kućnom izdanju.

Ipak, fotografija koja je izazvala najveću polemiku bila je ona na kojoj Pahor pozira u krevetu dok grli plavušu u toplesu. On je u ovoj objavi promovisao poznati brend pidžama, ističući ih kao idealan božićni poklon.

Foto: Printskrin Instagram

"Malo neprikladno"

A reakcije njegovih pratilaca su bile burne! Dok su neki hvalili sliku i upućivali komplimente Pahoru, čak ga poredili i sa Džejms Bondom, bilo je i dosta onih koji su tvrdili da je slika, kako su se izrazili, "odvratna".

"Ovo je toliko degutantno", "Malo neprikladno", "Odvratno, kao i obično", "Izuzetno neprikladan publicitet", "Neukusno", "Neprimereno", samo su neke od kritika koje se mogu pročitati ispod ove objave.

"Šteta što više nije u politici"

S druge strane bilo je i pozitivnih reakcija.

"Car", "Šteta što više nije u politici", "Ovo bi mogla biti ja", "Top" komentarisali su pratioci sliku bivšeg predsednika Slovenija.

Spontane objave

Inače, bivši predsednik Slovenije je ranije bio poznat po svom spontanom i direktnom pristupu na društvenim mrežama.

Njegove objave, često ispunjene humorom i neočekivanim kontrastima, redovno privlače reakcije pratilaca i hiljade lajkova.

Radio kao model

Podsetimo, Pahor je tokom studija radio kao model i tada je zbog svojih manekenskih veština dobio nadimak "Barbika". Iako je od tada prošlo mnogo godina, njegove najnovije objave pokazuju da i dalje vešto pozira pred kamerama.

Inače, Pahor ima oko 157.000 pratilaca na društvenoj mreži Instagram.