Slušaj vest

Budimpešti nije potreban mandat Evropske unije za dijalog s Moskvom, poručio je mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto.

Komentarišući kritike na račun premijera Viktora Orbana zbog posete Moskvi, Sijarto je rekao:

- Čitam razočarane izjave proratno nastrojenih evropskih političara. Mislim da je neophodno otkloniti ozbiljan nesporazum. Nama, Mađarima, nije potrebna dozvola ni mandat Brisela, Berlina ili bilo koga drugog za bilo koje spoljnopolitičke pregovore.

Sijarto je naglasio da su odluke Mađarske zasnovane isključivo na nacionalnim interesima zemlje.

Orban je u petak boravio u Moskvi gde se sastao sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom. Oni su razgovarali o energetici, američkom planu za Ukrajinu, mogućem samitu SAD-Rusija u Budimpešti i bilateralnim pitanjima.

Pojedini evropski političari nisu na pozitivan način reagovali na te razgovori, a među njima su, između ostalih, nemački kancelar i poljski premijer.