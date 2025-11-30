Slušaj vest

Američki državni sekretar Marko Rubio, specijalni izaslanik američkog predsednika Stiven Vitkof i Džerad Kušner, zet predsednika SAD, sastaće se sa ukrajinskom delegacijom u nedelju na Floridi, objavio je Rojters.

Ukrajinska delegacija je već na putu za Sjedinjene Američke Države kako bi učestvovala u pregovorima o rešenju ukrajinskog sukoba, objavio je ranije na Telegramu novoimenovani šef ukrajinske delegacije i sekretar Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu Ukrajine (SNBO) Rustem Umerov.

Pored toga, na osnovu naloga koji je objavljen na veb sajtu Zelenskog proizlazi da je šef ukrajinskog režima dao tajne direktive delegaciji u vezi sa učestvovanjem u pregovaračkom procesu sa Sjedinjenim Državama, ukrajinskim partnerima i Rusijom.

Kremlj je saopštio da se očekuje da Vitkof doputuje u Moskvu u prvoj polovini naredne nedelje. On će se sastati sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom.