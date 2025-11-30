reč je o namernoj pucnjavi

reč je o namernoj pucnjavi

Slušaj vest

Četiri osobe su preminule nakon što ih je 14 pogođeno u pucnjavi na porodičnom okupljanju u Stoktonu u severnoj Kalifornijiu subotu uveče, saopštila je policija.

Kancelarija šerifa okruga San Žoakin objavio je kako prvi pokazatelji sugerišu da je pucnjava možda bila ciljani incident.

1/14 Vidi galeriju Pucnjava na porodičnom slavlju u Stoktonu u Kaliforniji. Ubijene četiri osobe, 14 ih je pogođeno vatrom. Foto: screenshot X, Ethan Swope/FR171736 AP, screenshot X

Pucnjava se dogodila u svečanoj dvorani iza restorana Dejri Kvin, gde je u tom trenutku bilo u toku porodično slavlje, rekla je portparolka šerifove kancelarije Heder Brent.