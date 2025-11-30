U Kaliforniji, u gradu Stoktonu je na porodičnom slavlju došlo do pucnjave, četiri osobe su nastradale, dok ih je 14 upucano.
reč je o namernoj pucnjavi
HOROR NA PORODIČNOM SLAVLJU! Upucano 14 osoba, najmanje četvoro MRTVIH, objavljeni ZASTRAŠUJUĆI snimci užasa u Kaliforniji (FOTO/VIDEO)
Slušaj vest
Četiri osobe su preminule nakon što ih je 14 pogođeno u pucnjavi na porodičnom okupljanju u Stoktonu u severnoj Kalifornijiu subotu uveče, saopštila je policija.
Kancelarija šerifa okruga San Žoakin objavio je kako prvi pokazatelji sugerišu da je pucnjava možda bila ciljani incident.
Pucnjava na porodičnom slavlju u Stoktonu u Kaliforniji. Ubijene četiri osobe, 14 ih je pogođeno vatrom. Foto: screenshot X, Ethan Swope/FR171736 AP, screenshot X
Vidi galeriju
Pucnjava se dogodila u svečanoj dvorani iza restorana Dejri Kvin, gde je u tom trenutku bilo u toku porodično slavlje, rekla je portparolka šerifove kancelarije Heder Brent.
- Prvi pokazatelji upućuju na to da je reč o ciljanoj pucnjavi - rekla je Brentova, dodajući da su informacije u ovoj fazi "vrlo ograničene".
(Kurir.rs/Jutarnji.hr/Preneo: V.M.)
Reaguj
Komentariši