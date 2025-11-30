Jedna osoba je poginula, a 11 ih je ranjeno u napadu dronom na Kijevsku oblast tokom noći. Objavljeni su snimci novog ruskog udara.
SNAŽAN PRITISAK RUSIJE NA UKRAJINU
IMA MRTVIH I RANJENIH, MEĐU NJIMA I DETE! Novi ruski napad na Ukrajinu, gađana Kijevska oblast, objavljeni snimci (FOTO/VIDEO)
Slušaj vest
Jedna osoba je poginula, a 11 je ranjeno u okrugu Višgorod kada je Rusijatokom noći 30. novembra izvela napad dronom na Kijevsku oblast. Među ranjenima je i jedno dete, a šest osoba je hospitalizovano.
Požar u stambenoj zgradi i uništena kuća
Stambena zgrada sa više spratova je zahvaćena požarom, dok je jedna privatna kuća potpuno uništena, saopštio je načelnik Kijevske regionalne vojne administracije Mikola Kalašnik.
Na mestu napada rade spasioci, medicinske ekipe i psiholozi.
Učestali napadi na Kijev poslednjih nedelja
Rusija je u poslednjih nekoliko nedelja često gađala Kijevi Kijevsku oblast. Najskoriji veliki kombinovani napad dronovima i raketama izveden je juče.
U tom napadu su poginule dve osobe, a ranjeno je 38 ljudi. Pola prestonice ostalo je bez električne energije.
(Kurir.rs/Kyiv Independent/Preneo: V.M.)
Reaguj
Komentariši