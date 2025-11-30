Slušaj vest

Jedna osoba je poginula, a 11 je ranjeno u okrugu Višgorod kada je Rusijatokom noći 30. novembra izvela napad dronom na Kijevsku oblast. Među ranjenima je i jedno dete, a šest osoba je hospitalizovano.

Požar u stambenoj zgradi i uništena kuća

Stambena zgrada sa više spratova je zahvaćena požarom, dok je jedna privatna kuća potpuno uništena, saopštio je načelnik Kijevske regionalne vojne administracije Mikola Kalašnik. 

Na mestu napada rade spasioci, medicinske ekipe i psiholozi.

Učestali napadi na Kijev poslednjih nedelja

Rusija je u poslednjih nekoliko nedelja često gađala Kijevi Kijevsku oblast. Najskoriji veliki kombinovani napad dronovima i raketama izveden je juče.

 U tom napadu su poginule dve osobe, a ranjeno je 38 ljudi. Pola prestonice ostalo je bez električne energije.

(Kurir.rs/Kyiv Independent/Preneo: V.M.)

