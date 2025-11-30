Slušaj vest

Duduzile Zuma-Sambudla, ćerka bivšeg predsednika Južne Afrike Džejkoba Zume, podnela je ostavku u parlamentu nakon što je optužena da je pomagala u vrbovanju 17 Južnoafrikanaca da se pridruže ruskoj vojsci u Ukrajini, saopštila je njena stranka 29. novembra.

Zuma-Sambudla, poslanica stranke Umkonto ve Sizve (MK) na čijem je čelu njen otac, povukla se iz Nacionalne skupštine i sa svih javnih funkcija "trenutno i odmah", iako su zvaničnici stranke naveli da je ostavka dobrovoljna i ne predstavlja priznanje krivice.

Stranka negira umešanost u slanje boraca

Nacionalni organizator stranke Nati Nhleko rekao je na konferenciji za novinare da stranka nije imala nikakvu ulogu u slanju muškaraca u inostranstvo, ali da će podržati njihove porodice. Dodao je da je Zumi-Sambudli prioritet da se muškarci bezbedno vrate kući.

Zuma-Sambudla je prisustvovala konferenciji, ali nije govorila, niti se javno oglasila o optužbama.

17 Južnoafrikanaca zaglavljeno u Donbasu

Vlada Južne Afrike saopštila je ranije ovog meseca da se 17 državljana nalazi zaglavljeno u Donbasunakon što su prevareni da se bore za ruske plaćeničke jedinice, te da vlasti rade na njihovoj repatrijaciji.

