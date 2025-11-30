Slušaj vest

Duduzile Zuma-Sambudla, ćerka bivšeg predsednika Južne Afrike Džejkoba Zume, podnela je ostavku u parlamentu nakon što je optužena da je pomagala u vrbovanju 17 Južnoafrikanaca da se pridruže ruskoj vojsci u Ukrajini, saopštila je njena stranka 29. novembra.

Zuma-Sambudla, poslanica stranke Umkonto ve Sizve (MK) na čijem je čelu njen otac, povukla se iz Nacionalne skupštine i sa svih javnih funkcija "trenutno i odmah", iako su zvaničnici stranke naveli da je ostavka dobrovoljna i ne predstavlja priznanje krivice.

Duduzile Zuma-Sambudla, ćerka bivšeg predsednika Južne Afrike, Džejkoba Zume. Foto: Themba Hadebe/AP, HALDEN KROG/EPA, PHILL MAGAKOE / POOL/AFP POOL

Stranka negira umešanost u slanje boraca

Nacionalni organizator stranke Nati Nhleko rekao je na konferenciji za novinare da stranka nije imala nikakvu ulogu u slanju muškaraca u inostranstvo, ali da će podržati njihove porodice. Dodao je da je Zumi-Sambudli prioritet da se muškarci bezbedno vrate kući.

Zuma-Sambudla je prisustvovala konferenciji, ali nije govorila, niti se javno oglasila o optužbama.

17 Južnoafrikanaca zaglavljeno u Donbasu

Vlada Južne Afrike saopštila je ranije ovog meseca da se 17 državljana nalazi zaglavljeno u Donbasunakon što su prevareni da se bore za ruske plaćeničke jedinice, te da vlasti rade na njihovoj repatrijaciji.

Više od 1.500 stranih plaćenika u ruskim redovima

Ukrajinske vlasti upozorile su da više od 1.500 stranih plaćenika iz preko 48 zemalja trenutno ratuje na strani ruskih snaga, pozvavši vlade širom sveta da pojačaju napore za sprečavanje takvih slučajeva.

(Kurir.rs/Kyiv Independent/Preneo: V.M.)

Ne propustitePlaneta"KINA MOŽE DA PRITISNE PUTINA DA OKONČA RAT, IDEM U PEKING" Merc o pregovorima o Ukrajini, otkrio šta je rekao Trampu i zašto veruje da Evropa nije po strani
Fridrih Merc Vladimir Putin Si Đinping
PlanetaPOČEO SAMIT G20 U JUŽNOJ AFRICI, AMERIKA BOJKOTUJE: Države će usvojiti važnu deklaraciju zbog koje će Tramp POBESNETI, pominje se PRAZNA STOLICA! (FOTO/VIDEO)
G20 Južna Afrika
Planeta"NIJEDNA ZEMLJA NEMA PRAVO DA ZASTRAŠUJE DRUGU" Predsednik Južne Afrike pred samit G20: Prioriteti Južne Afrike za G20 su suprotni političkim stavovima SAD
profimedia0636726373-siril-ramafosa.jpg
Planeta"UBIJAJU SE I KOLJU"! TRAMP: Potpuna je sramota što će samit grupe G20 biti održan u Južnoj Africi! Niko iz SAD neće otići!
Donald Tramp