ĆERKA BIVŠEG PREDSEDNIKA PODNELA OSTAVKU! Učestvovala u šemi regrutacije ruskih plaćenika za rat u Ukrajini! (FOTO/VIDEO)
Duduzile Zuma-Sambudla, ćerka bivšeg predsednika Južne Afrike Džejkoba Zume, podnela je ostavku u parlamentu nakon što je optužena da je pomagala u vrbovanju 17 Južnoafrikanaca da se pridruže ruskoj vojsci u Ukrajini, saopštila je njena stranka 29. novembra.
Zuma-Sambudla, poslanica stranke Umkonto ve Sizve (MK) na čijem je čelu njen otac, povukla se iz Nacionalne skupštine i sa svih javnih funkcija "trenutno i odmah", iako su zvaničnici stranke naveli da je ostavka dobrovoljna i ne predstavlja priznanje krivice.
Stranka negira umešanost u slanje boraca
Nacionalni organizator stranke Nati Nhleko rekao je na konferenciji za novinare da stranka nije imala nikakvu ulogu u slanju muškaraca u inostranstvo, ali da će podržati njihove porodice. Dodao je da je Zumi-Sambudli prioritet da se muškarci bezbedno vrate kući.
Zuma-Sambudla je prisustvovala konferenciji, ali nije govorila, niti se javno oglasila o optužbama.
17 Južnoafrikanaca zaglavljeno u Donbasu
Vlada Južne Afrike saopštila je ranije ovog meseca da se 17 državljana nalazi zaglavljeno u Donbasunakon što su prevareni da se bore za ruske plaćeničke jedinice, te da vlasti rade na njihovoj repatrijaciji.
Više od 1.500 stranih plaćenika u ruskim redovima
Ukrajinske vlasti upozorile su da više od 1.500 stranih plaćenika iz preko 48 zemalja trenutno ratuje na strani ruskih snaga, pozvavši vlade širom sveta da pojačaju napore za sprečavanje takvih slučajeva.
(Kurir.rs/Kyiv Independent/Preneo: V.M.)