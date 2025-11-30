Slušaj vest

Američki predsednikDonald Tramp izjavio je da se vazdušni prostor iznad i oko Venecuele treba smatrati "u potpunosti zatvorenim", ali nije dao dodatna objašnjenja, što je izazvalo zabrinutost i konfuziju u Karakasuu trenutku kada njegova administracija pojačava pritisak na vladu predsednika Nikolasa Madura.

- Svim aviokompanijama, pilotima, dilerima droge i trgovcima ljudima - molim vas, smatrajte da je vazdušni prostor iznad i oko Venecuele u potpunosti zatvoren - napisao je Tramp na Truth Social.

Američki zvaničnici koje je kontaktirao Rojters bili su iznenađeni objavom i rekli da nisu upoznati ni sa kakvim vojnim operacijama koje bi sprovele zatvaranje venecuelanskog vazdušnog prostora. Pentagon nije komentarisao, dok Bela kuća nije ponudila dodatna pojašnjenja.

Venecuela: "Ovo je kolonijalistička pretnja i kršenje međunarodnog prava"

Vlada Venecuele osudila je Trampove komentare kao "kolonijalističku pretnju" suverenitetu zemlje, navodeći da je reč o neprijateljskom i jednostranom aktu koji je u suprotnosti sa međunarodnim pravom.

Predsednik Venecuele Nikolas Maduro, kog Tramp optužuje da vodi narkodržavu, tvrdi da je više od osam miliona ljudi izrazilo spremnost da brani svoju zemlju i pridružilo se "nacionalnom odbrambenom sistemu" nakon najave o mobilizaciji svih borbeno spremnih muškaraca za odbranu od američkog napada.

Rekao je da je više od četiri i po miliona njih već obučeno prethodnih godina i spremno za rat.

Rojters piše, pozivajući se na šest izvora upoznatih s venecuelanskim vojnim sposobnostima, da je venecuelanska vojska, koja u regularnim snagama i paravojnim formacijama ukupno ima oko 300.000 pripadnika, oslabljena nedostatkom obuke, niskim platama i propadanjem opreme. Drugi izvor je rekao da će se odaziv na mobilizaciju meriti u hiljadama, a ne u milionima boraca.

Gomilanje američkih trupa na Karibima

Dejvid Deptjula, penzionisani general-potpukovnik koji je naredio zonu zabrane letenja nad severnim Irakom 1998 - 1999, rekao je da Trampova izjava postavlja više pitanja nego što daje odgovora. Uvođenje zone zabrane letenja zahtevalo bi značajne resurse i planiranje, zavisno od ciljeva američke administracije.

Američka administracija razmatra različite opcije za vršenje pritiska na Madura, koga optužuje da "učestvuje trgovini narkoticima" koje su dovele do "smrti velikog broja Amerikanaca". Maduro negira bilo kakvu umešanost u trgovinu drogom.

Prema navodima Rojtersa, opcije uključuju pokušaj svrgavanja Madura, a američka vojska je spremna za novu fazu operacija nakon masovnog gomilanja snaga na Karibima i gotovo tri meseca napada na sumnjive brodove za krijumčarenje droge.

Maduro, koji je na vlasti od 2013. godine, tvrdi da Tramp pokušava da ga svrgne i da će vojska i građani Venecuele pružiti otpor.

Zabrinutost među građanima Karakasa

Stanovnici Karakasa kritikovali su Trampovu izjavu.

- Mislim da je nepravedno, ljudi moraju da putuju zbog posla, zbog porodice. Nismo mi građani krivi za ovakvu situaciju - rekao je Manuel Romero, pomoćnik kuvara.

Advokatica Karmen Kastiljo rekla je da je zabrinuta da mnogi neće moći da posete svoje porodice van Venecuele tokom praznika.

Vlada Venecuele optužila je SAD zbog "kolonijalističkih ambicija" u Latinskoj Americi i pozvala međunarodnu zajednicu da odbaci ono što je opisala kao nemoralan čin agresije.

Iran, saveznik Venecuele, osudio je Trampovu najavu kao "ozbiljno kršenje međunarodnog prava i pretnju po bezbednost globalne avijacije".

Obustava deportacionih letova i pogoršana bezbednosna situacija

Vlada Venecuele dodala je da Trampova objava predstavlja jednostranu suspenziju deportacionih letova kojima se skoro 14.000 venecuelanskih migranata nedavno vratilo iz SAD.

Letovi su se odvijali dva puta nedeljno u sklopu imigracione politike Trampove administracije.

U međuvremenu, pojačana vojna aktivnost SAD dovela je do većeg nadzora u severoistočnoj venecuelanskoj državi Sukre, dok su GPS signali širom zemlje oslabljeni zbog američkog vojnog prisustva.

SAD i Venecuela razgovarale o mogućem susretu Trampa i Madura?

Prema nekim izvorima, kako piše "Njujork tajms", Tramp je prošle nedelje telefonom razgovarao s Nikolasom Madurom o mogućem sastanku u SAD, iako nema konkretnih planova za takav susret.