Visoki zvaničnici administracije Donalda Trampa sastaju se danas na Floridisa ukrajinskim pregovaračima, pokušavajući da posreduju u okončanju rata u Ukrajini i pripremajući teren za ključne razgovore sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom u Moskvi.

Državni sekretar Marko Rubio, specijalni izaslanik Stiv Vitkofi Džared Kušner, Trampov zet, sešće za sto sa ukrajinskom delegacijom kako bi razradili detalje predloženog mirovnog plana dok rat u Ukrajini postaje sve brutalniji.

Smene u Kijevu usred korupcionaškog skandala

U petak, neposredno pred razgovore na Floridi, ukrajinski predsednik Volodimir Zelenskiobjavio je ostavku svog moćnog šefa kabineta Andrija Jermaka, koji je do tada bio glavni ukrajinski pregovarač sa SAD. Najava je usledila nakon što su istražitelji za borbu protiv korupcije pretresli Jermakovu kuću.

Ukrajinsku vladu potresa skandal u vezi sa 100 miliona dolara proneverenih u energetskom sektoru kroz provizije koje su isplaćivali izvođači, što je dodatno pojačalo unutrašnji pritisak na Zelenskog.

Samo nedelju dana ranije, Rubio se sastao sa Jermakom u Ženevi, a obe strane ocenile su da je sastanak bio konstruktivan i da je doprineo izradi izmenjenog mirovnog plana.

Ko čini novu ukrajinsku delegaciju

Nova delegacija, kako je naveo Zelenski, uključuje: Andrija Hnatova, načelnika ukrajinskih oružanih snaga, Andrija Sibiha, ministra spoljnih poslova, Rustema Umerova, šefa Saveta za nacionalnu bezbednost.

Kontroverze oko Trampovog mirovnog plana

Diplomate su fokusirane na izmene Trampovog mirovnog plana od 28 tačaka, razvijanog kroz razgovore između Vašingtona i Moskve. Plan je kritikovan jer je "previše naklonjen ruskim zahtevima". On predviđa da Ukrajina prepusti celu istočnu Donjecku i Lugansku oblast (Donbas) Rusiji, što je za Kijev neprihvatljivo.

Plan, koji je Tramp nazvao više "konceptom" ili "mapom" koja treba da se "doteruje", uključivao bi i ograničavanje veličine ukrajinske vojske, zabranu članstva u NATO-u i održavanje izbora u roku od 100 dana. Pregovarači tvrde da se okvir menja, ali nije poznato kako.

Tramp je u utorak rekao da će poslati Vitkofa i možda Kušnera u Moskvu na razgovore sa Putinom po pitanju plana.

Vitkof i Kušner, kao i sam Tramp, dolaze iz sveta trgovine nekretninama i sveta biznisa u kojem se pregovaranje vrednuje više nego tradicionalna diplomatija. Obojica su takođe stajala iza predloga od 20 tačaka koji je doveo do primirja u Gazi.

Zelenski: Napredak u razgovorima sa Amerikancima

Zelenski je na platformi Iks napisao da će ukrajinska delegacija "brzo i suštinski razraditi korake potrebne za okončanje rata".

U subotnjem večernjem obraćanju rekao je da američka strana pokazuje "konstruktivan pristup".

- U narednim danima moguće je razraditi konkretne korake koji bi doveli do dostojanstvenog okončanja rata - poručio je Zelenski.

Nastavljaju se ruski napadi na Kijev

U subotu su u ruskim napadima dronovima i raketama u i oko Kijeva poginule najmanje dve ili tri osobe (zavisno od izvora), a ranjeno je više desetina ljudi, saopštili su zvaničnici.