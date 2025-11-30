Slušaj vest

Papa Lav XIVtrebao bi da stigne danas u Liban, nastavljajući svoje prvo putovanje u inostranstvu otkad je izabran za poglavara Rimokatoličke crkve.

Poseta sledi nakon tri dana provedena u Turskoji smatra se znakom nade za mir i stabilnost u državi koju su razorili rat i višestruke krize. Lav bi trebao da sleti u libanski glavni grad Bejrutu 14:45 sati. Tamo će se najpre sastati s libanskim liderima.

1/11 Vidi galeriju Papa Lav XIV je u zvaničnoj poseti Turskoj, a potom putuje u Liban. On se već sastao sa turskim predsednikom Redžepom Tajipom Erdoganom i hrišćanskim verskim liderima u Ankari i Istanbulu. Foto: Vatican Media / Zuma Press / Profimedia

Misa, susret s libanskim političarima i molitva u bejrutskoj luci



Tokom posete planira da obiđe hrišćanske znamenitosti i da prisustvuje velikoj misi. Posetiće i mesto razorne eksplozije u bejrutskoj luci. U eksploziji pre pet godina poginulo je 220 ljudi. Papa planira da se moli na tom mestu u utorak pred oko 120.000 ljudi.

Liban, dugo smatran uzorom suživota, od 2019. pogođen je dubokom krizom: kolapsom valute, raširenim siromaštvom, urušavanjem javnih službi i ratom s Izraelom.

Uprkos značajnoj političkoj ulozi koju hrišćani imaju u toj državi, jedinoj arapskoj zemlji u kojoj je položaj predsednika rezervisan za njih, njihov broj se poslednjih decenija smanjuje, najpre zbog emigracije mladih.

Lava XIV, prvog papu koji posećuje Liban posle Benedikta XVI 2012., primiće tokom poslepodneva predsednik, premijer i predsednik parlamenta. Nakon sastanaka održaće govor za predstavnike vlasti i diplomatskog hora.

1/3 Vidi galeriju Napad Izraela na Liban Foto: screenshot X/manniefabian

Hezbolah poručio papi: Odbacite izraelsku agresiju



U subotu je Hezbolah pozvao Lava XIV da odbaci izraelsku "nepravdu i agresiju" protiv Libana, u poruci objavljenoj uoči papinog dolaska.

Proiranski libanski pokret znatno je oslabio krajem novembra 2024. godine, nakon godinu dana neprijateljstava, tokom kojih je izbio i dvomesečni otvoreni rat s Izraelom, podstaknut prekograničnim napadima na izraelsku teritoriju na početku rata u Gazi.

- Koristimo ovu priliku i vašu posetu da bismo potvrdili svoju predanost suživotu - napisala je grupa u poruci objavljenoj na društvenim mrežama.

- Oslanjamo se na stajalište Vaše Svetosti, a to je da odbacite nepravdu i agresiju koju su cionistički osvajači i njihove pristalice počinili protiv naše libanske nacije - stoji u izjavi, u kojoj se osuđuje i "kontinuirana i neprihvatljiva agresija" Izraela.

1/7 Vidi galeriju Pripadnici Hezbolaha Foto: Shutterstock

Jake bezbednosne mere i dva dana državnog praznika



Uprkos prekidu vatre koji je na snazi već godinu dana, izraelska vojska je poslednjih nedelja pojačala napade na Liban, tvrdeći da želi da spreči ponovno naoružavanje Hezbolaha, što ta grupa negira.