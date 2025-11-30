Slušaj vest

Rusijasve češće šalje jurišne trupe u borbu bez šlemova i zaštitnih prsluka, posebno duž lisičanskog pravca u istočnoj Ukrajini, objavio je britanski Telegraf.

Ukrajinski komandanti navode da je ova taktika, ranije sporadična, poslednjih meseci postala široko rasprostranjena.

Video-dokazi o velikom broju žrtava

Prema navodima lista, ukrajinske snage su objavile video snimke na kojima se vidi da ruski vojnici napreduju ka ukrajinskim položajima bez osnovne zaštitne opreme. Mnogi poginu pre nego što stignu do zaklona.

- Od 20 posmatranih jurišnih grupa, samo četiri su imale šlemove - rekao je Igor Komok, zamenik komandanta 2. mehanizovanog bataljona 66. brigade Ukrajine.

Masovni juriši uprkos gubicima

Ukrajinski branioci tvrde da Rusija i dalje koristi masovne jurišne napade pešadije uprkos velikim gubicima. Ove operacije ponekad podržavaju dronovi ili čak motocikli. Napadi su česti i često se izvode u lošim uslovima.

Slanje u jurišne jedinice po kazni

Britanski list Telegraf prenosi iskaze ruskih vojnika koji kažu da se vojnici kažnjavaju za najmanje prekršaje, poput nošenja samo jedne litre vode umesto dve, tako što se šalju u jurišne jedinice.

Tamo se često šalju bez odgovarajuće opreme, a ponekad čak i bez oružja. Naređuje im se da uzimaju opremu poginulih saboraca tokom borbe.

Nedostatak hrane i logističkog snabdevanja

Vojnici su opisali da su bili primorani da jedu koru drveća zbog nedostatka hrane, dok su ih komandanti optuživali za iznudu kada bi tražili dodatne zalihe. Disciplina koju nameću nadređeni ne prati briga za osnovnu logistiku i preživljavanje na bojištu.

1/9 Vidi galeriju Ruska vojska Foto: Ministarstvo Odbrane Ruske Federacije, Printskrin TV Zvezda

Sistemski problem širom fronta

Dmitro Žmajlo, direktor Ukrajinskog centra za bezbednost i saradnju, potvrdio je za Telegraf da se ovakva praksa ne dešava samo kod Limana, već na više sektora fronta.

Nedostatak opreme pripisuje velikim gubicima i ekonomskim problemima Rusije, koji ograničavaju snabdevanje osnovnom vojnom opremom.

Prema njegovim rečima, upotreba loše opremljenog ljudstva pokazuje da se ruska vojska oslanja na "potrošnu radnu snagu" i taktike sa velikim brojem žrtava.

- Razmera gubitaka prevazilazi kapacitete snabdevanja ruske vojske - naveo je, ističući da postoje brojni izveštaji o ranjenim ili nenaoružanim vojnicima koji se direktno šalju nazad na front.

1/15 Vidi galeriju ruska vojska Foto: Ministarstvo Odbrane Ruske Federacije, Shutterstock, Printskrin društvene mreže

Na front šalju mentalno obolele i medicinski nesposobne

Raniji izveštaji ukrajinske obaveštajne službe ukazuju da Rusija na liniju fronta šalje i mentalno obolele i medicinski nesposobne ljude.