NETANIJAHU TRAŽI POMILOVANJE! Moli predsednika Izraela Hercoga: "To je u interesu Izraela" (VIDEO)
Izraelski premijer Benjamin Netanijahu predao je danas zahtev izraelskom predsedniku Isaku Hercogu da ga pomiluje u vezi s višegodišnjim suđenjem za korupciju, tvrdeći da ga krivični postupak ometa u vladanju te da bi pomilovanje bilo u interesu izraelskog društva.
Netanijahu, najdugovečniji izraelski premijer, negira optužbe za mito, prevaru i povredu poverenja.
Njegovi advokati istakli su u pismu kabinetu predsednika da on i dalje veruje da bi se sudski proces završio njegovim potpunim oslobađanjem od optužbi.
- Moji advokati poslali su danas predsedniku zahtev za pomilovanjem. Očekujem da svi koji žele dobro zemlji podrže taj korak - rekao je Netanijahu u kratkom video-obraćanju koje je objavila njegova stranka Likud.
- Nastavak procesa razdire nas iznutra - istakao je, dodajući da nije moguće svedočiti tri puta nedeljno.
Izrazio je uverenost da će "trenutno okončanje procesa u velikoj meri doprineti smirivanju tenzija i podstaći opšte pomirenje koje toliko treba zemlji" i ponovo je poručio da je nevin.