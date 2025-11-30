Slušaj vest

Izraelski premijer Benjamin Netanijahu predao je danas zahtev izraelskom predsedniku Isaku Hercogu da ga pomiluje u vezi s višegodišnjim suđenjem za korupciju, tvrdeći da ga krivični postupak ometa u vladanju te da bi pomilovanje bilo u interesu izraelskog društva.

Netanijahu, najdugovečniji izraelski premijer, negira optužbe za mito, prevaru i povredu poverenja.

Njegovi advokati istakli su u pismu kabinetu predsednika da on i dalje veruje da bi se sudski proces završio njegovim potpunim oslobađanjem od optužbi.

- Moji advokati poslali su danas predsedniku zahtev za pomilovanjem. Očekujem da svi koji žele dobro zemlji podrže taj korak - rekao je Netanijahu u kratkom video-obraćanju koje je objavila njegova stranka Likud.

- Nastavak procesa razdire nas iznutra - istakao je, dodajući da nije moguće svedočiti tri puta nedeljno.